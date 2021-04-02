  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Сovid-19 у дітей: Київська дитяча лікарня переповнена хворою на коронавірус малечею (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зараз в реанімаційному відділенні перебуває 4 дитини - Сovid-19 у дітей: Київська дитяча лікарня переповнена хворою на коронавірус малечею (відео)
    Зараз в реанімаційному відділенні перебуває 4 дитини
    фото: Скріншот

    За словами медиків, щодня привозять 10-15 дітей

    У столичних дитячих лікарнях збільшується кількість дітей, хворих на Сovid-19

    Про це повідомляє телеканал «Київ».

    У Київській інфекційній дитячій лікарні на вул. Дегтярівській, 23 ситуація за останній місяць стала критичною.

    Медзаклад поділили на дві зони: чиста, куди не потрапляють хворі на коронавірус, та брудна – бокси, де лікують пацієнтів, з підозрою або вже хворих на Сovid-19.

    За словами медиків, щодня привозять 10-15 дітей. У лікарні залишилося тільки одне вільне місце для дитини, хворої на Сovid-19.

    Зараз в реанімаційному відділенні перебуває 4 дитини. Окрім цього, двоє дітей підключені до апаратів ШВЛ. «За останній місяць кількість дітей, які госпіталізуються до нашої лікарні, виросла в 3-4 рази. Це – переважно діти з тяжкими й середньо-тяжкими формами Сovid-19.

    Тяжкість обумовлена наявністю пневмонії чи дихальної недостатності, а також ураженнями нервової системи. Це є двома причинами для госпіталізації. Також кладемо на стаціонар, якщо протягом декількох днів у дитини висока температура – понад 39 градусів», – розповів завкафедри інфекційних хвороб Сергій Крамарьов.

    Тим часом, у Києві на Контрактовій площі молодь влаштувала масові гуляння, не зважаючи на вже діючий карантин.

    Теги: Київ діти лікарня карантин молодь коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies