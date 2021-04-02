Сovid-19 у дітей: Київська дитяча лікарня переповнена хворою на коронавірус малечею (відео)

За словами медиків, щодня привозять 10-15 дітей

У столичних дитячих лікарнях збільшується кількість дітей, хворих на Сovid-19

Про це повідомляє телеканал «Київ».

У Київській інфекційній дитячій лікарні на вул. Дегтярівській, 23 ситуація за останній місяць стала критичною.

Медзаклад поділили на дві зони: чиста, куди не потрапляють хворі на коронавірус, та брудна – бокси, де лікують пацієнтів, з підозрою або вже хворих на Сovid-19.

За словами медиків, щодня привозять 10-15 дітей. У лікарні залишилося тільки одне вільне місце для дитини, хворої на Сovid-19.

Зараз в реанімаційному відділенні перебуває 4 дитини. Окрім цього, двоє дітей підключені до апаратів ШВЛ. «За останній місяць кількість дітей, які госпіталізуються до нашої лікарні, виросла в 3-4 рази. Це – переважно діти з тяжкими й середньо-тяжкими формами Сovid-19.

Тяжкість обумовлена наявністю пневмонії чи дихальної недостатності, а також ураженнями нервової системи. Це є двома причинами для госпіталізації. Також кладемо на стаціонар, якщо протягом декількох днів у дитини висока температура – понад 39 градусів», – розповів завкафедри інфекційних хвороб Сергій Крамарьов.

Тим часом, у Києві на Контрактовій площі молодь влаштувала масові гуляння, не зважаючи на вже діючий карантин.