Локдаун на Київщині: область слідом за столицею вводить жорсткіші обмеження

Але кожна громада має окремо приймати рішення про застосування додаткових заходів

Київщина слідом за столицею прийняла рішення про додаткові протиепідемічні заходи, які будуть діяти з 5 по 9 квітня.

Як повідомляє пресслужба Київської ОДА, таке рішення прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ і НС.

Нарада проходила у онлайн-режимі за участі голови області Василя Володіна та керівників громад Київщини.

За словами Василя Володіна, ситуація з захворюваністю на Сovid-19 у всіх районах і громадах Київщини складається по-різному, найбільш високі показники інфікування на Сovid-19 реєструють серед жителів Білоцерківського, Бучанського, Бориспільського районів. А є такі райони, де епідемічна ситуація не настільки напружена. В об’єднаних громадах ситуація також дуже різна.

Відтак обласна комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення з 5 по 9 квітня рекомендує окремим територіям Київщини залежно від епідемічного стану:

призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;

з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;

здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;

проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;

запровадити закладам торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

«Ще раз наголошую: кожна громада має окремо приймати рішення про застосування заходів, передбачених цим протоколом, оцінюючи ситуацію на своїй території. Прошу з розумінням ставитися до вжитих заходів та продовжувати дотримуватися протиепідемічних норм. Завдяки цьому ми зможемо мінімізувати дискомфорт наших жителів і зменшити завантаженість госпітальних баз», – додав Василь Володін.

Тим часом, мер столиці попередив, що у Києві стрімко збільшується кількість госпіталізованих.