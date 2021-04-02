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    Локдаун на Київщині: область слідом за столицею вводить жорсткіші обмеження

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    Посилення карантинних обмежень діятиме з 5 по 9 квітня&nbsp; - Локдаун на Київщині: область слідом за столицею вводить жорсткіші обмеження
    Посилення карантинних обмежень діятиме з 5 по 9 квітня 
    фото: з відкритих джерел

    Але кожна громада має окремо приймати рішення про застосування додаткових заходів

    Київщина слідом за столицею прийняла рішення про додаткові протиепідемічні заходи, які будуть діяти з 5 по 9 квітня.

    Як повідомляє пресслужба Київської ОДА, таке рішення прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ і НС.

    Нарада проходила у онлайн-режимі за участі голови області Василя Володіна та керівників громад Київщини.

    За словами Василя Володіна, ситуація з захворюваністю на Сovid-19 у всіх районах і громадах Київщини складається по-різному, найбільш високі показники інфікування на Сovid-19 реєструють серед жителів Білоцерківського, Бучанського, Бориспільського районів. А є такі райони, де епідемічна ситуація не настільки напружена. В об’єднаних громадах ситуація також дуже різна.

    Відтак обласна комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення з 5 по 9 квітня рекомендує окремим територіям Київщини залежно від епідемічного стану:

    • призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;
    • з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;
    • здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;
    • проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;
    • запровадити закладам торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

    «Ще раз наголошую: кожна громада має окремо приймати рішення про застосування заходів, передбачених цим протоколом, оцінюючи ситуацію на своїй території. Прошу з розумінням ставитися до вжитих заходів та продовжувати дотримуватися протиепідемічних норм. Завдяки цьому ми зможемо мінімізувати дискомфорт наших жителів і зменшити завантаженість госпітальних баз», – додав Василь Володін.

    Тим часом, мер столиці попередив, що у Києві стрімко збільшується кількість госпіталізованих.

    Теги: Київщина громада карантин коронавірус
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