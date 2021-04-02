Гуляння у Києві на Контрактовій площі: столична молодь влаштувала вечірку під час епідемії (відео)

Маски можна побачити лише на декількох людях, соціальної дистанції ніхто не дотримується

У Києві на Контрактовій площі молодь влаштувала масові гуляння, не зважаючи на вже діючий карантин. Відео вечірки, яка пройшла ввечері 1 квітня, опублікував на своїй сторінці у Facebook Дмитро Раїмов.

«Контрактова площа. Київ. Коли лікарні переповнені. Коли ні влади, ні поліції. І справедливості теж немає», – йдеться у повідомленні.

На знятих кадрах – натовп молоді танцює та співає. Маски можна побачити лише на декількох з них, соціальної дистанції, звісно, ніякої.

У зв’язку зі зростанням захворюваності та смертності від коронавірусу, Київ з понеділка, 5 квітня, запроваджує більш суворі обмеження.

Тим часом, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус в Києві не покращиться, місцева влада може продовжити після 16 квітня жорсткий карантин. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. «Локдаун після 16 квітня можуть продовжити, адже ми не можемо спрогнозувати, якою буде ситуація із захворюваністю, але сподіваємося, що ці три тижні карантину по 16 квітня (враховуючи обмеження, введенні тиждень тому у столиці) вже почнуть давати результати, і ми матимемо позитивну динаміку у середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності й зможемо розглядати варіант послаблення обмежень», – розповів він.