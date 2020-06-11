Співоче поле в Києві перетвориться на квіткове сафарі



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Виставка квітів здивує своїми масштабами

19 червня на території Печерського ландшафтного парку стартує традиційна літня виставка квітів.

Цього разу вона здивує своїми масштабами: об’ємні 3D фігури диких тварин (серед яких тигри, носороги, ведмеді та інші мешканці південної півкулі Землі) в оточенні квіткових композицій створять панораму справжнього сафарі. Про це повідомляється на сторінці організаторів виставки у Facebook.

«Усього буде представлено понад 200 тисяч квітів різних видів: петунія, сурфінія, портулак, турецька гвоздика тощо. Ми хотіли створити на території парку справжній куточок дикої природи, для цього поєднали топіарні фігури разом із квітучими композиціями. Сподіваємось, що ця виставка допоможе українцям відволіктися від карантину і поганих новин», – розповідає керівник компанії- оператора Печерського ландшафтного парку Grand Event Денис Погорєлко.

На гостей чекають яскраві квіткові фотозони для селфі; окремі зони відпочинку для дорослих та дітей.

Організатори зазначають, що на території парку діють певні обмеження:

відвідувачі допускатимуться на територію парку лише у респіраторі або захисній масці;

на центральному вході буде встановлено пункт вимірювання температури та місце для дезінфекції рук;

буде проводитись контроль кількості відвідувачів, що одночасно перебувають на території парку, з розрахунку не більше ніж 1 особа на 10 кв. м площі;

масові заходи та концерти не проводитимуться.

Виставка триватиме до 26 липня.

Години роботи: з 10:00 до 20:00 без вихідних.

Адреса: вул. Лаврська, 33 (метро «Арсенальна»).

Вартість квитка: 100 гривень - дорослий, дитячий - 25 гривень. Для дітей до 7 років, пенсіонерів, багатодітних родин, учасників АТО, інвалідів 1 та 2 групи, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – вхід безкоштовний.