ДБР направить повторну повістку на допит Порошенку, - Труба



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Директор ДБР Роман Труба

Директор Державного бюро розслідувань зазначив, що депутатський імунітет поки що не дозволить застосувати до Порошенка норму КПК про примусовий привід

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що п'ятого президента України Петра Порошенка буде викликано повторно до ДБР, оскільки він не прийшов у вівторок удень для проведення слідчих дій.

«Петро Порошенко сьогодні не з’явився на допит в ДБР. Прийшов його адвокат, пояснив причину неявки свого підзахисного - він тепер народний депутат України і працює в сесійній залі. Не виключаю, що така аргументація використовуватиметься тепер як кліше під час наступних неявок на слідчі дії в ДБР», - написав Труба у своєму Телеграм-каналі у вівторок.

Він зазначив, що депутатський імунітет поки що не дозволить застосувати до Порошенка норму КПК про примусовий привід.

«Повторну повістку на допит ми направимо», - підсумував Труба.

Як повідомлялося, виклик Порошенка на допит планувався на вівторок на 14:00, проте п'ятий президент не прийшов для проведення слідчих дій, замість нього до ДБР прийшов його адвокат Ігор Головань.

Журналістам адвокат повідомив, що подав до ДБР заяву, що Порошенко не має можливості прийти до бюро через роботу в парламенті.

«Ми вважаємо, що робота в парламенті є поважною причиною (неявки)», - сказав адвокат.

Уточнюючи, у рамках якого кримінального провадження Порошенка викликали у вівторок для проведення слідчих дій, Головань сказав: «Сьогодні йшлося, наскільки ми змогли зрозуміти з повістки, про видання одного з указів. Ми поставили запитання слідчому ще 15 серпня, щоб вони пояснили суть кримінального провадження. Відповіді ми не отримали».

Адвокат додав, що в чотирьох провадженнях Порошенка викликали як свідка.

Як відомо, Державне бюро розслідувань повідомило, що суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі.

Адвокат Порошенка Ігор Головань назвав «піар-ходом» ідею допиту свого клієнта на поліграфі.

Раніше Порошенко заявив, що готовий відповісти на питання Державного бюро розслідувань на детекторі брехні в прямому ефірі, тому що не довіряє слідству.

Зазначимо, що у вівторок, 3 вересня Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження проти екс-спікера парламенту Андрія Парубія.

Джерело: Інтерфакс-Україна