Справа про вбивство Гандзюк: активісти підпалили фаєри біля столичного суду (фото, відео)



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Активісти влаштували акцію з вимогою покарати вбивць Гандзюк

Біля Шевченківського райсуду Києва, де мало розглядатися клопотання про пом’якшення запобіжного заходу Ігорю Павловському, який є одним з підозрюваних у справі про вбивство Катерини Гандзюк, активісти підпалили фаєри та петарди.

Декілька десятків активістів, які прийшли на засідання суду, влаштували акцію з вимогою покарати вбивць Гандзюк, повідомляє УНІАН.

На акцію вони принесли великі фото Гандзюк, на яких вона зображена із травмами, отриманими внаслідок замаху. Також активісти запалили фаєри та петарди, які досить гучно вибухали під входом до будівлі суду.

Адвокат Павловського Максим Болдін сказав журналістам, що вважає це порушенням громадського порядку.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.