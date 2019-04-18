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    Справа про вбивство Гандзюк: активісти підпалили фаєри біля столичного суду (фото, відео)

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    Справа про вбивство Гандзюк: активісти підпалили фаєри біля столичного суду (фото, відео)

    Активісти влаштували акцію з вимогою покарати вбивць Гандзюк

    Біля Шевченківського райсуду Києва, де мало розглядатися клопотання про пом’якшення запобіжного заходу Ігорю Павловському, який є одним з підозрюваних у справі про вбивство Катерини Гандзюк, активісти підпалили фаєри та петарди.

    Декілька десятків активістів, які прийшли на засідання суду, влаштували акцію з вимогою покарати вбивць Гандзюк, повідомляє УНІАН.

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    На акцію вони принесли великі фото Гандзюк, на яких вона зображена із травмами, отриманими внаслідок замаху. Також активісти запалили фаєри та петарди, які досить гучно вибухали під входом до будівлі суду.

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    Справа про вбивство Гандзюк: активісти підпалили фаєри біля столичного суду (фото, відео)
    Справа про вбивство Гандзюк: активісти підпалили фаєри біля столичного суду (фото, відео)
    Справа про вбивство Гандзюк: активісти підпалили фаєри біля столичного суду (фото, відео)
    Справа про вбивство Гандзюк: активісти підпалили фаєри біля столичного суду (фото, відео)

    Адвокат Павловського Максим Болдін сказав журналістам, що вважає це порушенням громадського порядку.

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

    4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

    Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство

    Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

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