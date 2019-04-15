Суд не продовжив відсторонення Мангера від посади



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Сам Мангер підтримав своїх захисників та наголосив на тому, що не має можливості впливати на депутатів

Адвокати додали до матеріалів заяву депутатів обласної ради з вимогою повернути Мангера на посаду

Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити відсторонення від посади голови Херсонської облради підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру.

Про це повідомляє Громадське.

Сторона обвинувачення просила продовжити відсторонення Мангера, наголошуючи на ризиках тиску на потенційних свідків та необхідності проведення допитів та експертиз.

Натомість сторона захисту заперечувала, аби суд продовжив відсторонення від посади. Захист наголошував, що посада Мангера не передбачає впливу на депутатів, він лише координує проведення нарад.

Адвокати додали до матеріалів заяву депутатів обласної ради з вимогою повернути Мангера на посаду.

Сам Мангер підтримав своїх захисників та наголосив на тому, що не має можливості впливати на депутатів, а свідчення інших підозрюваних Торбіна та Павловського - суперечливі.

Раніше повідомлялося, що 12 квітня Мангер вийшов на роботу.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу. 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.