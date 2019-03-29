Рищук пройшов поліграф у справі Гандзюк



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За словами Рищука, на поліграфі його запитували, як він відносився до Гандзюк

Експертиза із застосуванням комп’ютерного поліграфа тривала близько шести годин

Заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук дав свідчення на поліграфі у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Про це 29 березня повідомляє видання «Херсонщина за день».

Зазначається, що Рищук перебував біля шести годин в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз на проведенні психологічної експертизи із застосуванням комп’ютерного поліграфа.

«В основному запитання стосувалися, чи знав я Катерину Гандзюк, як я до неї відносився та все про ліс», - розповів Рищук.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні у четвер, 28 березня, активісти на підтримку ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк» закидали петардами приватний будинок заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука.

Як відомо, серед імовірних замовників вбивства Гандзюк активісти називають голову Херсонської ОДА Андрія Гордеєва, його заступника Євгена Рищука, голову Херсонської облради Владислава Мангера.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу. 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що прокуратура буде подавати апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, який не продовжив дії запобіжного заходу Мангеру та постановив зняти з нього електронний браслет.