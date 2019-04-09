Слідом за головою Херсонської ОДА заяву про звільнення написав його заступник



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Заступник голови Херсонської ОДА написав заяву про звільнення

Євгена Рищука пов'язують зі справою про вбивство активістки Катерини Гандзюк

Після заяви про звільнення голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва про свою відставку оголосив його заступник Євген Рищук. Батько померлої радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк заявляв, що Рищук співпрацює з організатором вбивства доньки.

Про це Рищук повідомив у Facebook.

Своє звільнення Рищук назвав правильним кроком після заяви Гордєєва.

«Я прийшов до ОДА на запрошення Андрія Гордєєва та йду разом з ним. Як мені здається, так і має бути», — написав Рищук.

З його слів, за «три плідні роки спільної командної роботи багато було зроблено в області і для області».

Рищук також повідомив, що продовжить працювати депутатом обласної ради.

Він також назвав акцію з вимогою знайти і покарати вбивць херсонської активістки Катерини Гандзюк «Хто замовив Катю Гандзюк» - «проплаченим брендом» і висловив упевненість, що «справжній замовник» буде знайдений.

Як відомо, батько вбитої активістки з Херсона Катерини Гандзюк заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР, що підозрюваний в організації вбивства кримінальний авторитет Олексій Левін (Москал) нібито співпрацює з головою Херсонської облради Владиславом Мангером та головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.

Пізніше Гордєєв відкинув звинувачення у причетності до вбивства Гандзюк і закликав генпрокурора, голову СБУ та міністра внутрішніх справ перевірити викладені у зверненні Віктора Гандзюка факти.

У лютому генпрокурор Юрій Луценко поінформував, що слідство не має доказів причетності голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва до вбивства активістки Катерини Гандзюк.

5 квітня Андрій Гордєєв написав заяву про відставку.