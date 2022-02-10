Мільйонний хабар. НАБУ повідомило депутату Київради про підозру

Слідство вважає, що депутат Київради у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств організували корупційну схему

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру чинному депутату Київської міської ради Владиславу Трубіцину, якого викрито на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«10 лютого 2022 року чинному депутату Київської міської ради (голові однієї з постійних комісій Київради), якого НАБУ та САП викрили на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Повідомлення про підозру підписано генеральною прокуроркою», – йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці повідомили про підозру і решті осіб, викритих 9 лютого «на гарячому». Йдеться про помічника депутата Київради; в.о. директора комунального підприємства; заступника директора комунального підприємства; заступника директора комунального підприємства; наближену до депутата особу.

Дії всіх шістьох підозрюваних кваліфіковані за ч.4 ст. 368 ККУ. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

«Слідство вважає що депутат Київради у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств організували корупційну схему, у рамках якої одержували від підприємців неправомірну вигоду за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі («купав»)», – уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що попри те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їх потенційних учасників інформували, що перемогу можуть отримати лише наперед визначені компанії за винагороду.

«Організатором відповідних торгів було комунальне підприємство, на яке депутат мав вплив, оскільки очолював комісію Київради, що опікувалася питаннями благоустрою столиці. Як голова комісії депутат мав владні повноваження ініціювати рішення як про знесення торгових точок, так і усунення перешкод у їхній роботі», – додає НАБУ.

Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік. Детективи НАБУ зафіксували перемовини щодо семи локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо) та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами.

«Під час одержання другої частини – 1,26 млн грн учасників схеми викрили «на гарячому». Депутата Київради та посадовців затримали в порядку ст. 208 КПК України», – зазначається у повідомленні.

Сьогодні Кличко зробив заявущодо затримання депутата Київради з хабарем. Зазначимо, опозиція підготувала заяву до Зеленського через скандал із «слугою» Трубіциним.

Нагадаємо, 9 лютого НАБУ викрило на хабарі наближеного до Єрмака «слугу народу» Владислава Трубіцина, який є депутатом Київради та головою комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Згодом стало відомо, що детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради і ще п'ять пособників, які були викриті при отриманні хабара в 1,26 млн грн.

Варто зазначити, що партія «Слуга народу» зробила дивну заяву після затримання Трубіцина. Нова лідерка «Слуг народу» вважає винним Кличка в тому, що її однопартійці беруть хабарі.

До слова, 7 лютого детективи НАБУ затримали на хабарі нардепа-«слугу» Кузьміних.