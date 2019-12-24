Стали відомі нові деталі вбивства столичного бізнесмена у Гідропарку



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Зловмисник здійснив близько 11 пострілів

Столичні правоохоронці повідомили нові деталі справи щодо розстрілу київського підприємця у Гідпропарку.

За даними поліції, вбивця здійснив щонайменше 11 пострілів у бік чоловіка, повідомляє УНН.

Подія сталася близько 15-ї години дня. У момент нападу чоловік перебував на задньому сидінні власного авто, припаркованого поряд з кафе. Також в автомобілі була його знайома (1988 року народження).

Відомо, що нападник приїхав на місце злочину на автомобілі марки Mercedes-Benz. Після чого здійснив не менше 11 пострілів у підприємця та поїхав. Автомобіль, на якому, ймовірно, їздив вбивця, виявили спаленим під мостом Патона.

Жінка, що перебувала в автомобілі підприємця в момент нападу, не постраждала.

Як повідомлялося, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Розпочато досудове розслідування. Поліція розшукує зловмисника.

Відомо, що чоловік, що загинув, - київський підприємець Бахвалов, 1978 року народження.

Зброю, з якої стріляли, не встановлено. На місці події виявлено чотири гільзи від патронів калібру 9 мм.