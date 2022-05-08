Стало відомо, хто розважався салютом у потрощеній рашистами Бучі

Мешканці Бучі розповіли, хто запускав салюти у місті напередодні ввечері

Напередодні у місті Буча (Київська область), жителі якого зазнали страшних знущань з боку окупантів у березні, двоє чоловіків вирішили запустити салюти. Одного з них місцеві мешканці упізнали – ним виявився наглядач кладовищ Бучанської ОТГ Сергій Капличний. Про це у Facebook написала бучанка Анна Єфімова.

За словами жінки, кілька чоловіків вирішили запустити феєрверк о 21:30 напередодні. Вона повідомила, що працівники територіальної оборони вже затримали зловмисників, однак її діти сильно злякалися вибухів.

«В мене в будинку дворічна донечка, поряд – багатодітна родина, у якої п'ятеро діток – батько і голова родини яких зараз мужньо захищає свій дім і нас з вами... Не так давно переживша окупацію і постійні обстріли. Що вона чує, салют, покидьок Капличний, за злякані знову дитячі очі, за знову від вибухів зірваний дитячий сон. Що святкував цей покидьок з товаришами, не зрозуміло!!!!» – написала жінка.

Дехто зазначив, що жоден з чоловіків, фото яких оприлюднили у мережі, не схожий на Капличного, однак жінка запевнила, що зловмисник у чорному спортивному костюмі і є він.

Сам Сергій Капличний інцидент не коментував. Водночас на його Facebook-сторінці люди вже запитують, навіщо він запускав феєрверки.

Відомо, що окупація Бучі тривала майже 33 дні: російські війська зайшли сюди вранці 27 лютого і покинули місто ввечері 31 березня.

Нагадаємо, раніше прокуратура встановила першого підозрюваного у вбивствах у Бучі.

Раніше у російському місті з'явився стріт-арт, що стилізовано зображує звірства російської армії та масові вбивства мирного населення в українському місті Буча, про які світ дізнався у квітні.