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    Стало відомо, хто розважався салютом у потрощеній рашистами Бучі

    Чоловіків, які запустили феєрверки у змученій Бучі, затримали - Стало відомо, хто розважався салютом у потрощеній рашистами Бучі
    Чоловіків, які запустили феєрверки у змученій Бучі, затримали
    фото: Facebook Олександра Остапи

    Мешканці Бучі розповіли, хто запускав салюти у місті напередодні ввечері

    Напередодні у місті Буча (Київська область), жителі якого зазнали страшних знущань з боку окупантів у березні, двоє чоловіків вирішили запустити салюти. Одного з них місцеві мешканці упізнали – ним виявився наглядач кладовищ Бучанської ОТГ Сергій Капличний. Про це у Facebook написала бучанка Анна Єфімова.

    За словами жінки, кілька чоловіків вирішили запустити феєрверк о 21:30 напередодні. Вона повідомила, що працівники територіальної оборони вже затримали зловмисників, однак її діти сильно злякалися вибухів.

    «В мене в будинку дворічна донечка, поряд – багатодітна родина, у якої п'ятеро діток – батько і голова родини яких зараз мужньо захищає свій дім і нас з вами... Не так давно переживша окупацію і постійні обстріли. Що вона чує, салют, покидьок Капличний, за злякані знову дитячі очі, за знову від вибухів зірваний дитячий сон. Що святкував цей покидьок з товаришами, не зрозуміло!!!!» – написала жінка.

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    Дехто зазначив, що жоден з чоловіків, фото яких оприлюднили у мережі, не схожий на Капличного, однак жінка запевнила, що зловмисник у чорному спортивному костюмі і є він.

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    Сам Сергій Капличний інцидент не коментував. Водночас на його Facebook-сторінці люди вже запитують, навіщо він запускав феєрверки.

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    Відомо, що окупація Бучі тривала майже 33 дні: російські війська зайшли сюди вранці 27 лютого і покинули місто ввечері 31 березня.

    Нагадаємо, раніше прокуратура встановила першого підозрюваного у вбивствах у Бучі.

    Раніше у російському місті з'явився стріт-арт, що стилізовано зображує звірства російської армії та масові вбивства мирного населення в українському місті Буча, про які світ дізнався у квітні.

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    Теги: росія окупанти війна Буча Україна окупація #stoprussia
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    Стало відомо, хто розважався салютом у потрощеній рашистами Бучі