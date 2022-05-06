«Тіла висіли на деревах»: свідчення про звірства окупантів на Київщині

Українці розповіли про звірства рашистів, які вони чинили з мирними жителями Київщини

Російські військові, які перебували на Київщині, нелюдськи знущалися з мирних жителів, зокрема жінок і навіть неповнолітніх дівчат. Вони катували, били та ґвалтували їх, а потім вішали тіла своїх жертв на деревах. Про це у коментарі журналісту The Guardian Вероніці Стшижинській розповіла українка Оксана Литвиненко, яка мешкає у Варшаві. Такі свідчення звірств окупантів їй показували на фото земляки, які втекли від війни до інших країн.

За її словами, коли жінки на кордоні розповідали про ґвалтування та вбивства, які відбуваються у зайнятих військами РФ містах і селах України, вона подумала, що це лише страшні історії або що вони просто намагалися так раціоналізувати своє почуття провини за те, що покинули своїх чоловіків і синів.

Потім, додала Оксана, кордон перетнула із донькою і правнучкою жінка років 70, яка заявила, що вона з однієї з окупованих територій поблизу Ірпеня та Бучі. Їх лікували добровольці-медики із французької місії.

Оксані знайома українка розповіла, що її онук служив у військовій бригаді, яка першою вирушила до нещодавно звільнених районів. Він фотографував те, що бачив. І коли землячка показала жінці знімки з Київщини, тільки тоді вона у Польщі зрозуміла, що те, що там відбувалося, було гірше, ніж могла собі уявити.

«Він повернувся додому з чергування і благав залишити Україну. Розповів, що російські військові ґвалтують і вбивають жінок. Вона відмовлялася, але коли у відчаї він показав їй фотографії, зрозуміла, що має тікати», – додала Литвиненко.

На одному зі знімків, які їй показала переселенка, було повішене тіло дівчини, якій на вигляд не більше 14 років. Жінка говорила, що її онук побачив не одну, а багато тіл українок, які звисали з дерев.

«Він йшов лісом у пошуках мертвих тіл, залишених росіянами, підвів голову й побачив цих дівчаток... Усі вони були дуже молоді. Оголені й розірвані», – констатувала Оксана.

Відомо, що хлопець передав такі самі фото українським слідчим, які збирали докази воєнних злочинів армії РФ в Україні.

«Я була не готова побачити щось подібне. В Україні зараз багато фотографій того, що трапилося в Бучі, але в Польщі вони не набули широкого поширення. Відтоді як вона показала мені це, я думаю, що мій мозок намагався стерти побачене з пам'яті, тому що я навіть не можу відтворити це в умі. Все, що пам'ятаю, це біла пляма у верхньому лівому кутку екрана розбитого телефону», – розповіла Оксана.

Нагадаємо, 31 березня українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду на Київщині.

Прокуратура встановила першого підозрюваного у вбивствах у Бучі.

Раніше у російському місті з'явився стріт-арт, що стилізовано зображує звірства російської армії та масові вбивства мирного населення в українському місті Буча, про які світ дізнався у квітні.