Двоє чоловіків у потрощеній рашистами Бучі розважалися салютами

Чоловіків, які запустили феєрверки у змученій Бучі, затримали

У Бучі двоє чоловіків, нехтуючи ситуацією в країні, запустили салют

Поки Буча приходить до тями від звірств, що наробили російські загарбники, у місті знайшлися кілька чоловіків, які вирішили полякати мешканців феєрверками. Про це повідомив місцевий волонтер, комунікаційник Олександр Остапа.

«На фото ті, хто, нехтуючи військовим становищем, розумінням, що місто оговтується від окупації, і просто здоровим глуздом, вирішили 7 травня запустити салют у Бучі!» – написав він.

За його словами, група швидкого реагування Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 спрацювала моментально і вже затримала недолугих піротехніків.

Мотиви їхнього вчинку з’ясовують. У коментарях під постом користувачі мережі закликали справедливо покарати затриманих чоловіків.

Відомо, що окупація Бучі тривала майже 33 дні: російські війська зайшли сюди вранці 27 лютого і покинули місто ввечері 31 березня.

Нагадаємо, раніше прокуратура встановила першого підозрюваного у вбивствах у Бучі.

Раніше у російському місті з'явився стріт-арт, що стилізовано зображує звірства російської армії та масові вбивства мирного населення в українському місті Буча, про які світ дізнався у квітні.