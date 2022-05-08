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    Двоє чоловіків у потрощеній рашистами Бучі розважалися салютами

    Чоловіків, які запустили феєрверки у змученій Бучі, затримали - Двоє чоловіків у потрощеній рашистами Бучі розважалися салютами
    Чоловіків, які запустили феєрверки у змученій Бучі, затримали
    фото: Facebook Олександра Остапи

    У Бучі двоє чоловіків, нехтуючи ситуацією в країні, запустили салют

    Поки Буча приходить до тями від звірств, що наробили російські загарбники, у місті знайшлися кілька чоловіків, які вирішили полякати мешканців феєрверками. Про це повідомив місцевий волонтер, комунікаційник Олександр Остапа.

    «На фото ті, хто, нехтуючи військовим становищем, розумінням, що місто оговтується від окупації, і просто здоровим глуздом, вирішили 7 травня запустити салют у Бучі!» – написав він.

    За його словами, група швидкого реагування Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 спрацювала моментально і вже затримала недолугих піротехніків.

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    Двоє чоловіків у потрощеній рашистами Бучі розважалися салютами
    Двоє чоловіків у потрощеній рашистами Бучі розважалися салютами

    Мотиви їхнього вчинку з’ясовують. У коментарях під постом користувачі мережі закликали справедливо покарати затриманих чоловіків.

    Відомо, що окупація Бучі тривала майже 33 дні: російські війська зайшли сюди вранці 27 лютого і покинули місто ввечері 31 березня.

    Нагадаємо, раніше прокуратура встановила першого підозрюваного у вбивствах у Бучі.

    Раніше у російському місті з'явився стріт-арт, що стилізовано зображує звірства російської армії та масові вбивства мирного населення в українському місті Буча, про які світ дізнався у квітні.

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    Теги: росія окупанти війна волонтер Буча Україна окупація #stoprussia
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    Двоє чоловіків у потрощеній рашистами Бучі розважалися салютами