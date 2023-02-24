Вулицю Кудряшова перейменовано на вулицю Мокру

У Солом'янському районі вулиці Кудряшова повернуто історичну назву вулиця Мокра. Про це інформує пресслужба Київської міської ради.

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У Київській міській раді зазначили, що в червні минулого року експертна комісія затвердила перелік об’єктів міського підпорядкування, яким доречно повернути історичні назви та назви історичних місцевостей, які відображають характерні або унікальні риси минулого та мають надзвичайну цінність для історії топонімічного ландшафту Києва.

Вулиця Кудряшова була названа на честь Героя Радянського Союзу Володимира Кудряшова у 1955 році. Сама ж вулиця виникла наприкінці ХІХ століття. Історична назва вулиця Мокра походить від назви річки Мокра, що протікала в історичній місцевості Кучмин яр. Зараз річка протікає колектором під вулицею. З метою деколонізації столичної топоніміки, відновлення та збереження історично сформованої топоніміки столиці шляхом електронного голосування в додатку «Київ Цифровий» 11 160 користувачів підтримали повернення історичної назви вулиці – Мокра.

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За результатами голосування та на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради підтримав рішення щодо повернення історичної назви.

Нагадаємо, зміна назв міських об’єктів не передбачає переоформлення документів.

До слова, у Києві дерусифіковано ще одну вулицю.

Також, раніше повідомлялось, у грудні 2022 року Київською міською радою було прийнято рішення про перейменування 32 вулиц, провулків та бульварів, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.