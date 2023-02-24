Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вулиці Кудряшова повернуто історичну назву

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Вулиці Кудряшова повернуто історичну назву
Вулиця Мокра у Солом'янському районі столиці

Вулицю Кудряшова перейменовано на вулицю Мокру

У Солом'янському районі вулиці Кудряшова повернуто історичну назву вулиця Мокра. Про це інформує пресслужба Київської міської ради.

У Київській міській раді зазначили, що в червні минулого року експертна комісія затвердила перелік об’єктів міського підпорядкування, яким доречно повернути історичні назви та назви історичних місцевостей, які відображають характерні або унікальні риси минулого та мають надзвичайну цінність для історії топонімічного ландшафту Києва.  

Вулиця Кудряшова була названа на честь Героя Радянського Союзу Володимира Кудряшова у 1955 році. Сама ж вулиця виникла наприкінці ХІХ століття. Історична назва вулиця Мокра походить від назви річки Мокра, що протікала в історичній місцевості Кучмин яр. Зараз річка протікає колектором під вулицею. З метою деколонізації столичної топоніміки, відновлення та збереження історично сформованої топоніміки столиці шляхом електронного голосування в додатку «Київ Цифровий» 11 160 користувачів підтримали повернення історичної назви вулиці – Мокра.

За результатами голосування та на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради підтримав рішення щодо повернення історичної назви.

Нагадаємо, зміна назв міських об’єктів не передбачає переоформлення документів.

До слова, у Києві дерусифіковано ще одну вулицю.

Також, раніше повідомлялось, у грудні 2022 року Київською міською радою було прийнято рішення про перейменування 32 вулиц, провулків та бульварів, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Читайте також: Про одне перейменування вулиці, яке «забули»
Теги: місто вулиця Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джо Байден та Володимир Зеленський у Києві, 20 лютого
Байден залишив послання у гостьовій книзі Маріїнського палацу (фото)
20 лютого, 17:42
Росія посилює ракетні атаки по Україні, - Генштаб
Росія посилює ракетні атаки по Україні, - Генштаб
18 лютого, 18:33
У яких районах Києва завтра весь день буде світло: інформація від Yasno
У яких районах Києва завтра весь день буде світло: інформація від Yasno
13 лютого, 20:29
У Вугледарі не залишилося жодного вцілілого будинку
Очільник Вугледара Сергій Новіков: Місто майже повністю знищене інтерв'ю
8 лютого, 17:34
Сергій Вижва: «У Росії постійно стаються землетруси. Щоправда, чомусь поки незначні»
Сильний землетрус в Україні: яка ймовірність? Відповідає геолог Сергій Вижва Тема тижня
7 лютого, 16:00
Відсьогодні в Одесі та Одеському районі почнуть вмикати світло на 2 год.
Шмигаль повідомив, скільки одеситів досі залишаються без світла
5 лютого, 14:50
Два тижні тому Харлан вперше з 24 лютого повернулася в рідний Миколаїв
У сім’ї знаменитої фехтувальниці Ольги Харлан сталося горе
2 лютого, 22:28
Азійський вояж нардепа Миколи Тищенка спровокував бурю в Україні
Ризики «ефекту Тищенка». Уряд закрив кордон депутатам місцевих рад Скандал тижня
30 сiчня, 15:30
Кличко нагадав, що на Київ йшли 24 «шахеди»
Ракетна атака на столицю: Кличко повідомив, яка ситуація з тепло- та водопостачанням 
26 сiчня, 16:51

Новини

В Андріївській церкві запрацював «Пункт незламності»
В Андріївській церкві запрацював «Пункт незламності»
Фонд держмайна хоче продати «Електронмаш» за демпінговою ціною
Фонд держмайна хоче продати «Електронмаш» за демпінговою ціною
У центрі Лондона частину вулиці перейменовано на Kyiv Road
У центрі Лондона частину вулиці перейменовано на Kyiv Road
У Києві оголошено штормове попередження
У Києві оголошено штормове попередження
У Бучі незабаром може з’явитися один із найбільших на Київщині ТРЦ
У Бучі незабаром може з’явитися один із найбільших на Київщині ТРЦ
Як жила столиця від початку вторгнення: Кличко оприлюднив цифри
Як жила столиця від початку вторгнення: Кличко оприлюднив цифри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9552
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8140
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7131
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6962
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6614
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту