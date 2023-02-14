Депутати «Євросолідарності» закликали перейменувати Повітрофлотський у проспект Європейського Союзу

«Повітрофлотський проспект – це топонім, який успадкував сучасний Київ із совецьких часів» – Володимир В‘ятрович

Під час засідання експертної робочої групи Київради з перейменувань депутати з фракції «Європейська Солідарність» закликали прислухатись до пропозицій громадськості і перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу. Депутати зазначили, що зберігати відверто радянську назву, пов’язану з військами країни-агресора неприпустимо. Натомість варто віддячити нашим західним партнерам, які підтримують Україну у війні проти росії, а також зафіксувати європейські та євроатлантичні прагнення нашої держави.

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«Такі назви як Північноатлантичний альянс і Європейський Союз – це ті дві назви, які показують наш зовнішньополітичний вектор, який у 2018 році був проголосований Верховною Радою і записаний в Конституцію України. І тому саме на таких назвах буде виховуватися нове покоління, саме такі назви будуть показувати той шлях, який обрала Україна. Це той шлях, який надасть нам можливість в майбутньому відчувати себе захищеними, стати частиною великого європейського суспільства, впевнено дивитися в демократичне, європейське майбутнє України», – наголосила депутатка Київради Марина Порошенко.

«Сподіваюся, ці назви будуть винесені на голосування киян, і вони скажуть своє остаточне слово», – пояснює Марина Порошенко.

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Депутатка Київради Дінара Габібуллаєва після засідання робочої групи зауважила, що експертна рада порушила процедуру під час ухвалення рішення: «мене дуже бентежить, що експертна рада, незважаючи на те, що Повітрофлотський проспект відверто має радянське коріння, на честь червоного флоту російської армії, чомусь винесла рішення щодо того, щоб викреслити цей проспект з переліку проспектів і вулиць, які були подані на перейменування, за які проголосувала вже Київська міська рада».

«Що спонукає їх так робити – нам невідомо. Але ми будемо відстоювати думку киян. Тому що думка киян – це дійсно найголовніше. Були подані пропозиції, в тому числі і з Європейського Союзу, відомими дипломатами, громадськими діячами та активістами. І зневажати ці пропозиції недоречно», – наголосила Габібуллаєва.

«Мені здається, що єдність у цьому процесі є найголовнішою. Усі ми за те, щоб очиститися від усього російського і створювати нову українську історію», – зазначає Дінара Габібуллаєва.

Народний депутат, історик, колишній голова Українського інституту національної пам‘яті Володимир В‘ятрович наголошує: «Повітрофлотський проспект – це топонім, який успадкував сучасний Київ із совецьких часів. І, власне, в рамках деколонізації, яка зараз відбувається в Києві, варто було би змінити цей топонім. Переконаний, що остаточне слово в цій дискусії мають дати саме кияни».

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Історик Олександр Палій, який брав участь у засіданні, зауважив: «мені здається, що пропозиція перейменувати Повітрофлотський на Повітрянофлотський – це якась форма саботажу. Це люди коли не хочуть чогось робити, то починають саботажем займатися. Тобто це буде виглядати безглуздо. По перейменуванню на честь Європейського Союзу Повітрофлотського проспекту ідея цілком прийнятна».

Як відомо, низка громадських діячів також пропонує перейменувати Повітрофлотський проспект на честь Європейського Союзу. Серед них – письменник та дипломат Юрій Щербак, економіст Борис Кушнірук, політолог Михайло Басараб, волонтер Мирослав Гай, правозахисник Йосип Зісельс, а також громадські діячі Михайло Гончар, Андрій Левус, журналіст Сергій Квіт та дипломат Данило Лубківський, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Як зазначають ініціатори перейменування, правонаступники радянського “повітряного флоту” обстрілюють Київ ракетами, внаслідок чого гинуть українці та руйнується інфраструктура нашої держави.