Головна Київ Новини
search button user button menu button

Депутати «Євросолідарності» закликали перейменувати Повітрофлотський у проспект Європейського Союзу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Депутати «Євросолідарності» закликали перейменувати Повітрофлотський у проспект Європейського Союзу
Марина Порошенко наголошує, аби влада більше залучала киян до процесу з перейменовування вулиць
фото: Європейська солідарність

«Повітрофлотський проспект – це топонім, який успадкував сучасний Київ із совецьких часів» – Володимир В‘ятрович

Під час засідання експертної робочої групи Київради з перейменувань депутати з фракції «Європейська Солідарність» закликали прислухатись до пропозицій громадськості і перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу. Депутати зазначили, що зберігати відверто радянську назву, пов’язану з військами країни-агресора неприпустимо. Натомість варто віддячити нашим західним партнерам, які підтримують Україну у війні проти росії, а також зафіксувати європейські та євроатлантичні прагнення нашої держави. 

«Такі назви як Північноатлантичний альянс і Європейський Союз – це ті дві назви, які показують наш зовнішньополітичний вектор, який у 2018 році був проголосований Верховною Радою і записаний в Конституцію України. І тому саме на таких назвах буде виховуватися нове покоління, саме такі назви будуть показувати той шлях, який обрала Україна. Це той шлях, який надасть нам можливість в майбутньому відчувати себе захищеними, стати частиною великого європейського суспільства, впевнено дивитися в демократичне, європейське майбутнє України», – наголосила депутатка Київради Марина Порошенко.

«Сподіваюся, ці назви будуть винесені на голосування киян, і вони скажуть своє остаточне слово», – пояснює Марина Порошенко.

Депутатка Київради Дінара Габібуллаєва після засідання робочої групи зауважила, що експертна рада порушила процедуру під час ухвалення рішення: «мене дуже бентежить, що експертна рада, незважаючи на те, що Повітрофлотський проспект відверто має радянське коріння, на честь червоного флоту російської армії, чомусь винесла рішення щодо того, щоб викреслити цей проспект з переліку проспектів і вулиць, які були подані на перейменування, за які проголосувала вже Київська міська рада». 

«Що спонукає їх так робити – нам невідомо. Але ми будемо відстоювати думку киян. Тому що думка киян – це дійсно найголовніше. Були подані пропозиції, в тому числі і з Європейського Союзу, відомими дипломатами, громадськими діячами та активістами. І зневажати ці пропозиції недоречно», – наголосила Габібуллаєва. 

«Мені здається, що єдність у цьому процесі є найголовнішою. Усі ми за те, щоб очиститися від усього російського і створювати нову українську історію», – зазначає Дінара Габібуллаєва.

Народний депутат, історик, колишній голова Українського інституту національної пам‘яті Володимир В‘ятрович наголошує: «Повітрофлотський проспект – це топонім, який успадкував сучасний Київ із совецьких часів. І, власне, в рамках деколонізації, яка зараз відбувається в Києві, варто було би змінити цей топонім. Переконаний, що остаточне слово в цій дискусії мають дати саме кияни».

Історик Олександр Палій, який брав участь у засіданні, зауважив: «мені здається, що пропозиція перейменувати Повітрофлотський на Повітрянофлотський – це якась форма саботажу. Це люди коли не хочуть чогось робити, то починають саботажем займатися. Тобто це буде виглядати безглуздо. По перейменуванню на честь Європейського Союзу Повітрофлотського проспекту ідея цілком прийнятна».

Як відомо, низка громадських діячів також пропонує перейменувати Повітрофлотський проспект на честь Європейського Союзу. Серед них – письменник та дипломат Юрій Щербак, економіст Борис Кушнірук, політолог Михайло Басараб, волонтер Мирослав Гай, правозахисник Йосип Зісельс, а також громадські діячі Михайло Гончар, Андрій Левус, журналіст Сергій Квіт та дипломат Данило Лубківський, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Як зазначають ініціатори перейменування, правонаступники радянського “повітряного флоту” обстрілюють Київ ракетами, внаслідок чого гинуть українці та руйнується інфраструктура нашої держави.

Теги: Європейська солідарність міністр депутат волонтер українці Україна Марина Порошенко Йосип Зісельс кияни письменник журналіст інфраструктура Володимир Огризко Михайло Гончар Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ перейменував проспект і площу Перемоги
Київ перейменував проспект і площу Перемоги
9 лютого, 16:59
Українці активно пишуть петиції, звертаються до президента із різними проханнями
Запровадити євро і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського демократія
7 лютого, 21:00
Повітрофлотський проспект пропонують назвати на честь Європейського Союзу
У столиці розпочалася кампанія з перейменування Повітрофлотського проспекту. Готова нова назва
1 лютого, 22:43

Новини

Депутати «Євросолідарності» закликали перейменувати Повітрофлотський у проспект Європейського Союзу
Депутати «Євросолідарності» закликали перейменувати Повітрофлотський у проспект Європейського Союзу
У Києві оголошено штормове попередження
У Києві оголошено штормове попередження
У яких районах Києва завтра весь день буде світло: інформація від Yasno
У яких районах Києва завтра весь день буде світло: інформація від Yasno
Київське метро під час тривог стане комфортнішим: про що йдеться
Київське метро під час тривог стане комфортнішим: про що йдеться
«Пшонка-стайл» по-київськи. Мешканці столиці здають в оренду незвичайну квартиру
«Пшонка-стайл» по-київськи. Мешканці столиці здають в оренду незвичайну квартиру
Українцям загрожують підтоплення: яким областям готуватися
Українцям загрожують підтоплення: яким областям готуватися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Арестович втрапив у новий мовний скандал: реакція соцмереж
20K
Без 8-го березня, але з Днем українки – святкові нововведення від депутатів
20K
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
16K
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Доступ Кузьміна до держтаємниці. Нардепка Геращенко викрила обман Безуглої
11K
США попереджають Україну про переломний момент у війні

Новини

Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Сьогодні, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Сьогодні, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
Вчора, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
Вчора, 17:07
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
Вчора, 15:00
Киянин ледь не зарізав водія маршрутного таксі заради грошей (шокуючі кадри)
Вчора, 14:08

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту