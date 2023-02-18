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Столичний громадський транспорт змінює маршрути (схема)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Столичний громадський транспорт змінює маршрути (схема)
Столичний автобусний маршрут № 61
фото з відкритих джерел

На час продовольчих ярмарок змінюються схеми маршрутів столичного громадського транспорту

Сьогодні, 18 лютого, через продовольчі ярмарки громадській транспорт Києва змінить маршрути на вулицях Сержа Лифаря,  Йорданській та Героїв Севастополя. Про це інформує столичний перевізник – комунальне підприємство «Київпастранс».

З початку руху до закінчення ярмарків рух автобусних маршрутів буде організовано:

  • автобус № 2 в напрямку руху до вул. Шолуденка – від вул. Булгакова до вул. Віталія Скакуна за діючим маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Перемоги (нова назва Берестейський просп.) до вул. Шолуденка, в зворотному напрямку за діючим маршрутом:
Столичний громадський транспорт змінює маршрути (схема) фото 1
  • автобус № 61 по трасі: вул. Радунська (в зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака парна сторона (в зворотному напрямку - непарна сторона) – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського – вул. Теодора Драйзера – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кибальчича – бульв. Перова – вул. Івана Микитенка (в зворотному напрямку вул. Сулеймана Стальського) – вул. Райдужна – зал. пл. Троєщина):
Столичний громадський транспорт змінює маршрути (схема) фото 2
  • автобус № 98 по трасі: вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6:
Столичний громадський транспорт змінює маршрути (схема) фото 3

– тролейбус № 34 по трасі: вул. Північна – просп. Володимира Івасюка – вул. Левка Лук’яненка – просп. Володимира Івасюка – просп. Степана Бандери:

Столичний громадський транспорт змінює маршрути (схема) фото 4

Нагадаємо, що весь столичний електротранспорт відновив роботу.

Читайте також: Столиця відновлює роботу електротранспорту. Які маршрути працюватимуть
Теги: громадський транспорт Троєщина Київ ярмарок Київпастранс

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