Екологи повідомили про рівень забруднення повітря в Києві. Інформація на ранок 19 лютого
В столиці станом на ранок 19 лютого рівень забрудненості низький
Станом на 8:00 19 лютого рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.
Правий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 28 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 12,7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 7,3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 10,7 мкг/м3;
- оксиду азоту – 1,1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 8,9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 1,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 199 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 56,3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Радіаційний фон** при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,11 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 10,0 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 7,3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 9,3 мкг/м3;
- оксиду азоту – 1,3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 16,3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 10,0 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 181 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 43,2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Правди, 64г загальний індекс якості повітря – 27 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 11,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 7,1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 9,9 мкг/м3;
- оксиду азоту – 1,1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 3,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 2,6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 153 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 53,2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 25 (дуже низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 13,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 7,4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 11,0 мкг/м3;
- оксиду азоту – 6,8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 25,3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 4,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 183 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 38,0 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
- бензолу – 0,6 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).
Лівий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 15 (дуже низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 15,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 8,8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 11,2 мкг/м3;
- оксиду азоту – 1,6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 12,5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 11,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 157 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 25 (низький низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 13,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 8,9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 11,1 мкг/м3;
- оксиду азоту – 4,3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 16,7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 3,6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 174 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 46,6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
- сірководню – 3,3 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
* Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), О3 (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
** – Потужність амбієнтного еквівалента дози гамма випромінювання.
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