Головна Київ Новини
search button user button menu button

Екологи повідомили про рівень забруднення повітря в Києві. Інформація на ранок 19 лютого

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Екологи повідомили про рівень забруднення повітря в Києві. Інформація на ранок 19 лютого
Радіаційний фон в місті у нормі
фото з відкритих джерел

В столиці станом на ранок 19 лютого рівень забрудненості низький

Станом на 8:00 19 лютого рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 28 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:  

  • зважені частки (пил) – 12,7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 7,3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 10,7 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 1,1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 8,9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 1,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 199 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 56,3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон** при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:  

  • зважені частки (пил) – 10,0 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 7,3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 9,3 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 1,3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 16,3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 10,0 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 181 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 43,2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Правди, 64г загальний індекс якості повітря – 27 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:  

  • зважені частки (пил) – 11,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 7,1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 9,9 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 1,1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 3,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 2,6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 153 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 53,2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 25 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:  

  • зважені частки (пил) – 13,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 7,4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 11,0 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 6,8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 25,3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 4,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 183 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 38,0 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензолу – 0,6 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3). 

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 15 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:  

  • зважені частки (пил) – 15,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 8,8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 11,2 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 1,6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 12,5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 11,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 157 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 25 (низький низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:  

  • зважені частки (пил) – 13,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 8,9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 11,1 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 4,3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 16,7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 3,6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 174 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 46,6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • сірководню – 3,3 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

* Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), О3 (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

** – Потужність амбієнтного еквівалента дози гамма випромінювання.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням: https://asm.kyivcity.gov.ua. Також інформація про стан атмосферного повітря доступна в додатку «Київ Цифровий».
Теги: Київ екологія місто столиця повітря радіація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Екологи повідомили про рівень забруднення повітря в Києві. Інформація на ранок 19 лютого
Екологи повідомили про рівень забруднення повітря в Києві. Інформація на ранок 19 лютого
В Обухівському районі врятовано горе-рибалок
В Обухівському районі врятовано горе-рибалок
У Дніпровському районі облаштували сучасне укриття для осіб з інвалідністю
У Дніпровському районі облаштували сучасне укриття для осіб з інвалідністю
У Києві вантажівка розчавила автівку: є загиблий і травмовані (фото)
У Києві вантажівка розчавила автівку: є загиблий і травмовані (фото)
В одному з районів Києва спалахнула масштабна пожежа
В одному з районів Києва спалахнула масштабна пожежа
Дніпровський театр покаже у Києві виставу про знакові події війни
Дніпровський театр покаже у Києві виставу про знакові події війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Біженців змусять повернути отриману у ЄС допомогу. Кого це стосується?
17K
Ракетна атака по Хмельницькому: влада повідомила, куди влучив ворог
14K
Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу
7134
Starlink в Україні: з Ілоном Маском «провели розмову»
6917
Рятувальники попередили про погіршення погоди: які області засипле снігом
5813
Окупант розповів матері про «Возмездіє» та завершення війни до травня

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту