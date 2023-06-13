Стало відомо, скільки років знадобиться для повного розмінування Київщини: шокуючі цифри

На Київщині вже розробили дорожню карту розмінування

У Київській області піротехнічні служби знешкодили майже 210 тисяч вибухонебезпечних предметів. Нині визначені понад 17 тисяч гектарів території, де ще необхідна ліквідація боєприпасів. За різними оцінками, на повне розмінування регіону знадобиться від 30 до 70 років. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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«Ми не маємо стільки часу. Працюємо системно, робимо акцент на прискоренні темпів розмінування області. Це наш пріоритет. Основні складові цього процесу: вартісна техніка та кваліфіковані спеціалісти. Це дозволить доукомплектувати наявні підрозділи операторів протимінної діяльності та створити нові. Тому ми діємо», – зазначив Кравченко.

В області обстежили 4690 об’єктів, майже 2400 км доріг, 172 км залізничних колій, 1504 км ліній електропередач. Для прискорення розмінування необхідна спеціалізована техніка і кваліфіковані спеціалісти.

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Кравченко додав, що в області вже розробили дорожню карту розмінування.

«Наша мета – безпека регіону та його жителів. А це – обстежені та очищені від небезпеки дороги загального користування, об’єкти критичної інфраструктури, землі сільськогосподарського призначення, місця перебування громадян тощо», – додав очільник обладміністрації.

Раніше повідомлялося, що Австрія готова допомогти Україні у розмінуванні територій, але є умова.