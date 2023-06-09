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Росіяни замінували Запорізьку АЕС по периметру

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росіяни замінували Запорізьку АЕС по периметру
ЗАЕС захоплена російськими окупантами у березні 2022 року
фото з відкритих джерел

Кількість окупантів на ЗАЕС збільшується протягом останніх місяців

Наразі на Запорізькій атомній станції перебувають 3,5 тис. російських військових, що набагато більше, ніж було за весь період окупації. Про це повідомив під час телемарафону директор «Енергоатома» Петро Котін.

«Протягом останніх одного-двох місяців кількість (російських окупантів на ЗАЕС – ред.) збільшується. Це вже більше, ніж персоналу на Запорізькій АЕС», – заявив він.

Котін повідомив, що на станції розташовано вантажівки з вибухівкою і важкою зброєю. ЗАЕС замінована по периметру.

Обладнання поки не заміноване. «На сьогодні обладнання не заміновано. Водночас на дахах реакторних відділень розташовано кулеметні гнізда з російськими кулеметниками та зброєю», – додав гендиректор «Енергоатома».

Влада Енергодара заявила, що ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю в будь-який момент.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Якщо рівень опуститься нижче 12,7 м, ЗАЕС вже не зможе перекачувати воду для охолодження з водойми на майданчик.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що руйнування Каховської ГЕС внаслідок теракту Росії становить небезпеку для Запорізької атомної електростанції.

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Теги: Запорізька АЕС Енергоатом окупанти росія

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