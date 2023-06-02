Пригожин пожалівся, що РФ замінувала «вагнерівцям» шляхи відходу з Бахмута

Тікаючи з Бахмута, найманці виявили десятки вибухових пристроїв

Представники міноборони Росії замінували шляхи відходу з Бахмута для бойовиків приватної військової компанії «Вагнер». Про це заявив ватажок ПВК Євген Пригожин, передала його пресслужба.

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«Незадовго до виходу ми виявили підозрілу активність на шляхах нашого висування. Ми викликали правоохоронні органи і виявили приблизно десяток місць, де були розміщені десятки вибухових пристроїв, починаючи від сотень протитанкових мін і закінчуючи тоннами пластиду. Усе це було на управлінні. Зараз ведеться розслідування», – йдеться в повідомленні.

За словами терориста, закладали ці снаряди представники міноборони РФ, а на запитання, для чого це робиться, вони тикали пальцем вгору.

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«Ці заряди не було необхідності укладати, щоб стримати противника, тому що вони знаходяться в тиловій зоні. Тому можна припускати, що цими зарядами хотіли зустріти сили ПВК «Вагнер», – здогадався Пригожин.

Він заявив, що ніхто з його найманців не постраждав. На його думку, такі заходи є спробою «публічної порки».

Нагадаємо, за словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, захисники в Бахмуті досягли головного – виснажили і змусили ПВК «Вагнер» втекти із величезними втратами.

Як повідомлялося, за оцінками Заходу, Росія втратила понад 60 тисяч військових у результаті спроб захопити Бахмут.

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До слова, триває 464-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо мирного населення України. Цієї доби, вночі, противник черговий раз завдав масованого ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема по Києву. Застосував ударні БпЛА та крилаті ракети, проте всі вони були знищені в небі. Загалом протягом доби ворог завдав 62 авіаційні та 15 ракетних ударів, здійснив майже 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.