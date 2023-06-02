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Пригожин пожалівся, що РФ замінувала «вагнерівцям» шляхи відходу з Бахмута

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пригожин пожалівся, що РФ замінувала «вагнерівцям» шляхи відходу з Бахмута
Пригожин знову пожалівся на міноборони РФ
фото: скриншот відео

Тікаючи з Бахмута, найманці виявили десятки вибухових пристроїв

Представники міноборони Росії замінували шляхи відходу з Бахмута для бойовиків приватної військової компанії «Вагнер». Про це заявив ватажок ПВК Євген Пригожин, передала його пресслужба.

«Незадовго до виходу ми виявили підозрілу активність на шляхах нашого висування. Ми викликали правоохоронні органи і виявили приблизно десяток місць, де були розміщені десятки вибухових пристроїв, починаючи від сотень протитанкових мін і закінчуючи тоннами пластиду. Усе це було на управлінні. Зараз ведеться розслідування», – йдеться в повідомленні.

За словами терориста, закладали ці снаряди представники міноборони РФ, а на запитання, для чого це робиться, вони тикали пальцем вгору.

«Ці заряди не було необхідності укладати, щоб стримати противника, тому що вони знаходяться в тиловій зоні. Тому можна припускати, що цими зарядами хотіли зустріти сили ПВК «Вагнер», – здогадався Пригожин.

Він заявив, що ніхто з його найманців не постраждав. На його думку, такі заходи є спробою «публічної порки».

Нагадаємо, за словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, захисники в Бахмуті досягли головного – виснажили і змусили ПВК «Вагнер» втекти із величезними втратами

Як повідомлялося, за оцінками Заходу, Росія втратила понад 60 тисяч військових у результаті спроб захопити Бахмут.

До слова, триває 464-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо мирного населення України. Цієї доби, вночі, противник черговий раз завдав масованого ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема по Києву. Застосував ударні БпЛА та крилаті ракети, проте всі вони були знищені в небі. Загалом протягом доби ворог завдав 62 авіаційні та 15 ракетних ударів, здійснив майже 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Міноборони РФ Бахмут ПВК «Вагнер»

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