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Удар по судноремонтному заводу під Одесою: фото наслідків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по судноремонтному заводу під Одесою: фото наслідків
Унаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники
фото: Одеська прокуратура

Двох потерпілих госпіталізовано до лікарні

Унаслідок удару російських загарбників по судноремонтному заводу в Одеській області зросла до чотирьох осіб. Про це повідомляє  пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Як повідомили в прокуратурі, внаслідок ворожої атаки четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двох потерпілих госпіталізовано до лікарні.

Наразі проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким було спричинено фізичну або іншу шкоду, внаслідок влучання ворожих снарядів.

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Як повідомлялося, російські війська зранку 30 жовтня завдати ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області. Внаслідок атаки є руйнування та постраждалі.

Також внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

Нагадаємо, сьогодні зранку. 30 жовтня, в Одесі пролунали вибухи. У місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет. 

Також повідомлялося, що Росія могла застосувати «балістику» для атаки по регіону.

Теги: росія обстріл Одещина

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