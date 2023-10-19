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Ракети по Миколаївщині та Харківщині, влучання дрона у Сумах: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракети по Миколаївщині та Харківщині, влучання дрона у Сумах: ситуація в регіонах
Вночі агресор продовжив гатити по Нікопольщині
фото: пресслужба ДСНС

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – 10 обстрілів (94 вибухи). Ворог обстрілював Чернігівський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони із артилерії, мінометів, АГС. Зафіксовано скидання фугасів із безпілотників (Семенівська громада Новгород-Сіверського район). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі сталося влучання БПЛА типу Shahed по об’єкту інфраструктури в м. Суми. Попередньо – без жертв. Дані щодо наслідків уточнюються. Вчора протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 89 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська громади.

Запорізька область

Окупанти завдали 123 удари по 21 населеному пункту області. 107 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Левадного, Преображенки, Малинівки, Малих Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського, Приморського, Новояковлівки та інших міст і сіл, наближених до лінії фронту.

Військовослужбовці РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю, 11 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Малій Токмачці, Роботиному та Затишшю, 3 РСЗВ-обстріли Малинівки й Малої Токмачки,а також вгатили авіаснарядом по Новодарівці.

Надійшло 92 повідомлення про руйнування житлових будинків, складських приміщень та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Вночі агресор продовжив гатити по Нікопольщині. Двічі поцілив по Марганецькій громаді та ще раз – по Мирівській. Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів. Минулося без загиблих та постраждалих. Під ранок військові з ПвК «Схід» збили над Криворізьким районом ракету.

Вчора зранку росіяни поцілили ракетою в приватний сектор Обухівки Дніпровського району. Загинула 31-річна жінка. Четверо людей поранено. Троє з них госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один будинок та господарська споруда знищені повністю.

Загалом пошкоджено 21 приватний будинок, 11 господарських споруд, легковий автомобіль та газопровід низького тиску.

Окрім атаки по Дніпровському району, вчора було чотири  артобстріли Нікополя. Постраждав 36-річний чоловік. Зайнявся готель. Рятувальники вогонь приборкали. Пошкоджено 7 приватних будинків та чотири господарські споруди. Пізно ввечері ворог вдарив по Павлограду. Через ракетну атаку є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Люди неушкоджені.

Харківщина

Вчора вдень ворог завдав ракетного удару по місту Харкову, попередньо ракетою «Іскандер». Зафіксовано влучання на території заводу поруч з об’єктом критичної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено лінії електромережі. Відключено від електропостачання с. Елітне та с. Кулиничі. Отримала осколкове поранення жінка 67 років. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове. Авіаційних ударів зазнало Піщане.

Внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено квартиру в багатоквартирному будинку. Потерпілих немає.

Вчора вдень ворог з мінометів обстріляв с. Одноробівка Богодухівського району, внаслідок чого пошкоджено 2-поверховий багатоквартирний будинок, два приватні будинки та газову трубу. Минулося без потерпілих.

Луганщина

Неподалік Надії Сили оборони відбили більше десяти атак ворога. Знов пішли уперед росіяни біля Макіївки, де до цього вони на кілька днів зупинилися. За учора там відбулося п’ять штурмів.

Окупанти завдали авіаційних ударів по Невському, Новолюбівці, Білогорівці. У Невському вибухнула бомба КАБ-500, внаслідок чого зруйновано житловий будинок. Друга – на околиці села.

Донеччина

Минулої доби під вогнем рашистів – вісім населених пунктів: Авдіївка, Українськ, смт Курдюмівка, смт Неліпівка, с.Довга Балка, с.Предтечине, с.Торське, с.Юр’ївка

Пошкоджено 33 житлових будинки (з них вісім – багатоквартирні), будівля дошкільного закладу, будівля музичної школи,  адмінбудівля шахти «Україна», вантажний автомобіль, службовий автомобіль, два цивільних автомобіля, мотоцикл, дві ЛЕП,  трансформатор, дві господарчих споруди, будівля продуктового складу.

Миколаївщина

Вчора вечері ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Степівської громади. Влучання зафіксовано по закладу харчування. Під завалами загинуло дві людини, поранення отримала одна людина. Внаслідок удару також пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємство та іншу цивільну інфраструктуру.

Цієї ночі в цьому ж населеному пункті внаслідок падіння уламків ударного БпЛА типу Shahed-136/131 виникла пожежа покрівлі одноповерхової складської будівлі, що не експлуатується. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 105 обстрілів (580 снарядів), з них по м. Херсон – дев’ять обстрілів (23 снаряди). Рашисти поцілили  у райони 30 населених пунктів області; територію заводу та парку у Херсоні. 69-річна жінка, яка отримала травми через ворожий обстріл с. Благовіщенське, померла в лікарні.

Золота Балка була знову під ворожим вогнем. Окупанти вдарили по селу з артилерії. Зафіксовано 12 «прильотів». Поранення отримала 78-річна жінка. Її госпіталізовано. Внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки.

Внаслідок удару по мікрорайону Острів міста Херсона постраждали двоє чоловіків 65 і 54 років. Їх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами. Ще один «приліт» – по Ольгівці. Там травмований 47-річний місцевий житель.

Під вогнем ворожої авіації були населені пункти: Новоберислав, Козацьке, Ольгівка, Веселе, Придніпровське. За добу на Херсонщині дві людини загинули, ще четверо дістали поранення.

Триває 603-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.

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