Повітряні сили прокоментували нові дрони, які нещодавно атакували Київщину

Ворог робить безпілотники з комплектуючих, які можна купити в Інтернеті

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію про нові безпілотники Російської Федерації, які росіяни застосували для атаки по Київщині. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

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«Я би не наголошував на цій темі... Якийсь безпілотник прилетів, зліплений з примітивних матеріалів. Ми показали один, там були ще варіанти. В мене є інформація, що все, що під рукою, ворог може використовувати для створення звичайних безпілотних літальних апаратів, використовуючи комплектувальні, які дійсно можна купити в Інтернеті», – каже він.

Речник наголосив, що не варто говорити, що «це якесь ноу-хау». Речник Повітряних сил зауважує, що в РФ є достатньо безпілотників на сьогоднішній день, які можуть виконувати розвідувальні функції. Зокрема, це «Орлани», «Зали», «Шахеди», яких за вересень окупанти пів сотні використали.

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«Але додатково вони будуть робити і інші засоби, які зможуть доставляти нам проблеми. Основне – це FPV-дрони, які з'являються в окупантів тисячами», – додав він.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги ввечері 22 жовтня Київщину атакували нові російські безпілотники. Соцмережі почали повідомляти про незвичайні звуки, які видають нові дрони. Користувачі зазначають, що звук безпілотника схожий на газонокосарку.