Головна Київ Новини
search button user button menu button

Повітряні сили прокоментували нові дрони, які нещодавно атакували Київщину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили прокоментували нові дрони, які нещодавно атакували Київщину
Нові безпілотники, якими РФ атакувала Київщину
фото з соцмереж

Ворог робить безпілотники з комплектуючих, які можна купити в Інтернеті

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію про нові безпілотники Російської Федерації, які росіяни застосували для атаки по Київщині. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

«Я би не наголошував на цій темі... Якийсь безпілотник прилетів, зліплений з примітивних матеріалів. Ми показали один, там були ще варіанти. В мене є інформація, що все, що під рукою, ворог може використовувати для створення звичайних безпілотних літальних апаратів, використовуючи комплектувальні, які дійсно можна купити в Інтернеті», – каже він.

Речник наголосив, що не варто говорити, що «це якесь ноу-хау». Речник Повітряних сил зауважує, що в РФ є достатньо безпілотників на сьогоднішній день, які можуть виконувати розвідувальні функції. Зокрема, це «Орлани», «Зали», «Шахеди», яких за вересень окупанти пів сотні використали.

«Але додатково вони будуть робити і інші засоби, які зможуть доставляти нам проблеми. Основне – це FPV-дрони, які з'являються в окупантів тисячами», – додав він.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги ввечері 22 жовтня Київщину атакували нові російські безпілотники. Соцмережі почали повідомляти про незвичайні звуки, які видають нові дрони. Користувачі зазначають, що звук безпілотника схожий на газонокосарку.

Теги: Київщина війна окупанти ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти заявили про атаку безпілотних катерів у Чорному морі
Окупанти заявили про атаку безпілотних катерів у Чорному морі
24 жовтня, 09:20
Росіяни застосували керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору захопленої території Запорізької області
Ракети та безпілотники. Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки окупантів
22 жовтня, 08:53
За 12 місяців окупанти випустили 14 балістичних ракет по Києву
Столична влада повідомила, скільки ракет і дронів Росія випустила по Києву за рік
23 жовтня, 16:16

Новини

Столиця демонтувала пам’ятник більшовику Кирпоносу і погруддя Пушкіна
Столиця демонтувала пам’ятник більшовику Кирпоносу і погруддя Пушкіна
Громада столиці передала на потреби ЗСУ 6,2 млрд грн
Громада столиці передала на потреби ЗСУ 6,2 млрд грн
ДБР пояснило, чому прийшли з обшуками на київські ТЕЦ
ДБР пояснило, чому прийшли з обшуками на київські ТЕЦ
У Музеї війни відкрили виставку збитих російських дронів
У Музеї війни відкрили виставку збитих російських дронів
У приміщеннях столичних ТЕЦ проходять обшуки
У приміщеннях столичних ТЕЦ проходять обшуки
Правоохоронці викрили громадянина Іспанії, який створив схему збуту кокаїну в Києві
Правоохоронці викрили громадянина Іспанії, який створив схему збуту кокаїну в Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
19K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
17K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9920
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6459
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6040
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
26 жовтня, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту