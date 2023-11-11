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Міненерго повідомило, де в Україні через ворожі обстріли не буде світла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міненерго повідомило, де в Україні через ворожі обстріли не буде світла
У Чернігівській області через ворожі обстріли знеструмлено 18 населених пунктів, тривають ремонтні роботи
фото з відкритих джерел

На Донеччині за минулу добу внаслідок бойових дій вимикалися 12 населених пунктів

Внаслідок обстрілу одного з прикордонних районів Сумщини сталося загоряння обладнання підстанції. На Дніпропетровщині через обстріл відключилася одна лінія електропередачі напругою 6 кВ, без світла залишалося понад 1,1 тис. споживачів. Також у Нікополі обстрілом пошкоджено газопровід низького тиску – є відключені споживачі. Про це повідомляє Міненерго, водночас зазначаючи, що енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі.

«Запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. Обсяг електроенергії, що виробляється, достатній для повного забезпечення потреб споживачів і промисловості», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що у короткостроковий ремонт виводилися три блоки ТЕС. Один з них уже підключено до мережі, другий – у резерві, на третьому триває ремонт.

На Донеччині за минулу добу внаслідок бойових дій вимикалися 12 населених пунктів.

У Харківській області через бойові дії відключилася одна повітряна лінія 10 кВ, частково знеструмлено один населений пункт, без світла залишаються понад 1,6 тисячі споживачів.

У Чернігівській області через ворожі обстріли знеструмлено 18 населених пунктів, тривають ремонтні роботи.

Також через бойові дії залишаються знеструмленими понад 2,5 тисячі споживачів на Сумщині.

Без електропостачання залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях.

Загалом за добу енергетики заживили понад 3,6 тисячі споживачів.

На Одещині через технологічні порушення було відключено понад 1,5 тисячі споживачів, усі вже заживлені.

Нагадаємо, що Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.

Раніше також повідомлялося, де Україна тримає запаси трансформаторів на випадок атаки.

Теги: вугілля Міненерго обстріл ремонт

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