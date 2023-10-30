Ракети на Дніпропетровщині, уламки збитого дрона наробили лиха на Миколаївщині: ситуація в регіонах

Загарбники посилили свої атаки по цивільному населенню Запоріжжя

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Хмельниччина

Вночі під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Постраждалих немає. Пошкоджень цивільної інфраструктури немає.

Чернігівщина

За добу – три обстріли (64 вибухи). Ворог стріляв із мінометів та АГС по Чернігівському та Новгород-Сіверському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Есманська, Середино-Будська громади. Попередньо — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 192 вибухи – з мінометів, АГС. Також відбулася атака ворожого дрона-камікадзе типу «FPV» та ворожий дрон здійснив скидання вибухівки (ВОГ). Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Хотінська, Путивльська, Середино-Будська, Шалигинська, Есманська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Минулої доби – 23 населені пункти під ворожим вогнем; окупанти завдали 178 ударів. Загарбники посилили свої атаки по цивільному населенню: внаслідок РСЗВ обстрілу Новояковлівки поранено 16 річного хлопця, також постраждала 59 річна оріхів'янка, яка потрапила під артобстріл. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Минулої доби правоохоронці зафіксували 35 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Роботиному, Малій Токмачці, Полтавці, Кам'янському, Малим Щербакам й П'ятихатках, 8 РСЗВ-обстрілів Новояковлівки, Малої Токмачки, Малинівки та П'ятихаток, а також три авіаудари по Оріхову й Роботиному.

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132 артобстрілів прийшлися по території Біленького, Залізничного, Новоандріївки, Левадного, Єгорівки, Білогір'я, Темирівки, Степового, Кам'янського, П'ятихаток, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Вночі оборонці з ПвК «Схід» збили в небі над областю дві ворожі ракети. Уламки впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто.

Нікополь агресор двічі обстрілював з важкої артилерії. На щастя, всюди минулося без загиблих і поранених. Сім дронів-камікадзе окупанти спрямували вчора вдень на Нікополь. Били і з важкої артилерії.

У місті понівечені чотири домівки, господарська споруда, 2 приватні підприємства. Також пошкоджені вантажівка і лінія електропередач.

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Неспокійно було й у Мирівській громаді Нікопольського району. По ній росіяни випустили пів десятка артилерійських снарядів. Без жертв.

Харківщина

Вночі ворог з артилерії обстріляв с. Новоосинове Куп'янського району, пошкоджено приватний будинок та гараж. Постраждалих немає. Також рашисти вночі обстріляли смт Купянськ-Вузловий, пошкоджено приватний будинок, паркан. Без постраждалих.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове.

Внаслідок артилерійського обстрілу с. Подоли Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілів з артилерії м. Куп’янськ пошкоджено приватне домоволодіння, зайнявся приватний житловий будинок.

Луганщина

Минулої доби росіяни спробували атакувати південно-східніше Тернів на Донеччині. За добу противник здійснив 139 обстріли (526 снарядів).

Донеччина

Минулої доби – під вогнем рашистів: Залізне, Авдіївка, смт Курдюмівка, с.Острівське, с.Новоукраїнка, с.Урожайне, с.Комар. Пошкоджено магазин, цивільний автомобіль, гараж. За добу на Донеччині: одна людина загинула.

Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять ворожих БпЛА Shahed-131/136. Внаслідок падіння уламків одного зі збитих БпЛА виникла пожежа складського приміщення фермерського господарства Баштанського району. Займання оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

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Вчора вдень та сьогодні вночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих. Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів за межами населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 95 обстрілів (514 снарядів), з них по м. Херсон – 10 обстрілів (46 снарядів).

Вчора вдень окупанти з артилерії обстріляли Новоберислав. Травми отримав 46-річний місцевий житель, який під час прильоту знаходився на вулиці. Пораненого госпіталізували у важкому стані. На жаль, врятувати життя чоловіка не вдалося.

Під ворожим вогнем була Хрещенівка; окупанти вдарили по селу з артилерії. Зафіксовано 5 прильотів. Пошкоджена сільгосптехніка та приватна автівка. Також обірвані електромережі; село частково знеструмлене. Минулося без жертв.

Триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Протягом дня ворог атакував Херсон з артилерії. Є постраждалі. У 43-річної жінки вибухова травма, осколкове поранення кінцівки. У 36-річної жінки осколкове поранення склом потилиці. Ще один постраждалий – чоловік. У нього вибухова травма.

30 жовтня через ворожий обстріл Херсона загинула 91-річна жінка. Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.