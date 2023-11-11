Через ранкову атаку на Київщину постраждала тигриця

У Центрі припускають, що тигриця травмувала задні лапи або хребет

Тварину дуже налякали звуки вибухів

Через ранкову атаку на Київщину постраждала Тигрюля, яка живе у Центрі порятунку диких тварин. Її дуже налякали звуки вибухів, у шоковому стані вона вдарилася об решітку, впала і досі не може піднятися.

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У Центрі припускають, що тигриця травмувала задні лапи або хребет. Вона отримала протизапальну і знеболювальну терапію.

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Зараз у Центрі чекають на діагноз лікарів.

Також у Київській ОВА повідомили, що загалом через ранкову атаку пошкоджено 18 житлових приватних будинків, господарчі приміщення, приватне підприємство. Вибуховою хвилею та уламками в домогосподарствах вибило вікна, двері, пошкоджено дахи, фасади. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.

Нагадаємо, о 8 годині ранку 11 листопада у Києві та області прогриміла серія вибухів. Повітряну тривогу було оголошено вже після вибухів.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. У столиці викликів рятувальників наразі не було.

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Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вибухи, що пролунали вранці 11 листопада у Києві та області, були пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Російські окупанти випустили у бік столиці балістику.

За даними Київської ОВА, в області влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Водночас, в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами.