Статистика жахає: за тиждень у Києві сталося понад 900 ДТП

У ніч на 18 грудня у Голосіївському районі Києва Mitsubishi протаранив Volkswagen, Chevrolet та Skoda, які стояли на світлофорі

У результаті ДТП травмовані 44 учасники дорожнього руху

Упродовж минулого тижня, з 14 до 20 грудня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 907 ДТП (для порівняння, тижнем раніше – 1019). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

Зокрема, сталося 40 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими (позаминулого тижня – 25).

Цього тижня у ДТП обійшлося без загиблих (тижнем раніше – чотири летальні випадки).

У результаті ДТП травмовані 44 учасники дорожнього руху (позаминулого тижня – 27 травмованих), із них – троє мотоциклістів та водій електросамоката.

Сталося 20 наїздів на пішоходів, із них 13 – на пішохідних переходах.

Оперативні дані Патрульної поліції Києва

Як повідомлялося, на вулиці Луговій в Оболонському районі Києва встановили перший у столиці амортизаційний пристрій «демпферної системи». Це сучасний засіб пасивної безпеки, що встановлюється на найбільш небезпечних ділянках доріг.