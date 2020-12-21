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    Статистика жахає: за тиждень у Києві сталося понад 900 ДТП

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    У ніч на 18 грудня у Голосіївському районі Києва Mitsubishi протаранив&nbsp;Volkswagen, Chevrolet та Skoda, які стояли на світлофорі - Статистика жахає: за тиждень у Києві сталося понад 900 ДТП
    У ніч на 18 грудня у Голосіївському районі Києва Mitsubishi протаранив Volkswagen, Chevrolet та Skoda, які стояли на світлофорі
    Фото: Київ оперативний

    У результаті ДТП травмовані 44 учасники дорожнього руху

    Упродовж минулого тижня, з 14 до 20 грудня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 907 ДТП (для порівняння, тижнем раніше – 1019). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    Зокрема, сталося 40 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими (позаминулого тижня – 25).

    Цього тижня у ДТП обійшлося без загиблих (тижнем раніше – чотири летальні випадки).

    У результаті ДТП травмовані 44 учасники дорожнього руху (позаминулого тижня – 27 травмованих), із них – троє мотоциклістів та водій електросамоката.

    Сталося 20 наїздів на пішоходів, із них 13 – на пішохідних переходах.

    Оперативні дані Патрульної поліції Києва
    Оперативні дані Патрульної поліції Києва

    Як повідомлялося, на вулиці Луговій в Оболонському районі Києва встановили перший у столиці амортизаційний пристрій «демпферної системи». Це сучасний засіб пасивної безпеки, що встановлюється на найбільш небезпечних ділянках доріг.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ статистика автомобіль
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