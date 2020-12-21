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    На столичних дорогах почали встановлювати амортизаційні відбійники (фото)

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    Пристрій &laquo;демпферної системи&raquo; зменшує травмування учасників руху - На столичних дорогах почали встановлювати амортизаційні відбійники (фото)
    Пристрій «демпферної системи» зменшує травмування учасників руху
    Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

    Пристрої «демпферної системи» встановлюють на найбільш небезпечних ділянках доріг

    На вулиці Луговій в Оболонському районі Києва встановили перший у столиці амортизаційний пристрій «демпферної системи». Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

    Це сучасний засіб пасивної безпеки, що встановлюється на найбільш небезпечних ділянках доріг.

    Огородження поглинає значну частину кінетичної енергії: під час лобового зіткнення амортизаційний пристрій поступово телескопічно деформується і не прошиває машину наскрізь. Цим він принципово відрізняється від інших видів огородження і дає змогу зменшити, а то й виключити, травмування учасників дорожнього руху під час зіткнення.

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    На столичних дорогах почали встановлювати амортизаційні відбійники (фото)
    На столичних дорогах почали встановлювати амортизаційні відбійники (фото)
    Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

    Як повідомлялося, в кінці листопада на проспекті Бажана у Дарницькому районі столиці автомобіль ВАЗ-2110 здійснив зіткнення з відбійником. Внаслідок ДТП відбійник прохромив автівку.

    Теги: ДТП Київ дороги транспорт
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