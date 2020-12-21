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    У Києві охоронець викрав автівку з підприємства і влаштував ДТП (фото)

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    П'яний викрадач&nbsp;&laquo;Фольксвагена&raquo; не впорався з керуванням і скоїв ДТП - У Києві охоронець викрав автівку з підприємства і влаштував ДТП (фото)
    П'яний викрадач «Фольксвагена» не впорався з керуванням і скоїв ДТП
    Фото: Нацполіція

    Викрадачем автомобіля виявився неодноразово судимий іноземець

    Охоронець одного зі столичних підприємств, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, викрав автомобіль, скоїв на ньому ДТП і втік з місця пригоди. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. 

    Так, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі столиці. На місце події прибув екіпаж патрульних поліцейських.

    Правоохоронці встановили свідків, які пояснили, що намагалися зупинити водія «Фольксвагена», проте він втік у невідомому напрямку. Встановивши анкетні дані, поліцейські поспілкувалися з власником автомобіля, який розповів, що залишив автівку на стоянці підприємства, де працює, але нікому не передавав її в користування.

    Для документування злочину патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Провівши першочергові слідчі дії та переглянувши відео з камер спостереження, правоохоронці встановили, що до події причетний охоронець підприємства. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік взяв з автостоянки автомобіль і поїхав, але не впорався з керуванням та скоїв ДТП.

    У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушником виявився уродженець іншої держави, 1982 року народження, неодноразово судимий за крадіжки.

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    У Києві охоронець викрав автівку з підприємства і влаштував ДТП (фото)
    У Києві охоронець викрав автівку з підприємства і влаштував ДТП (фото)
    У Києві охоронець викрав автівку з підприємства і влаштував ДТП (фото)

    За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину та судом обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

    Зловмиснику загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ кримінал іноземці водій викрадення автомобіль
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