У Києві охоронець викрав автівку з підприємства і влаштував ДТП (фото)

П'яний викрадач «Фольксвагена» не впорався з керуванням і скоїв ДТП

Викрадачем автомобіля виявився неодноразово судимий іноземець

Охоронець одного зі столичних підприємств, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, викрав автомобіль, скоїв на ньому ДТП і втік з місця пригоди. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі столиці. На місце події прибув екіпаж патрульних поліцейських.

Правоохоронці встановили свідків, які пояснили, що намагалися зупинити водія «Фольксвагена», проте він втік у невідомому напрямку. Встановивши анкетні дані, поліцейські поспілкувалися з власником автомобіля, який розповів, що залишив автівку на стоянці підприємства, де працює, але нікому не передавав її в користування.

Для документування злочину патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Провівши першочергові слідчі дії та переглянувши відео з камер спостереження, правоохоронці встановили, що до події причетний охоронець підприємства. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік взяв з автостоянки автомобіль і поїхав, але не впорався з керуванням та скоїв ДТП.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушником виявився уродженець іншої держави, 1982 року народження, неодноразово судимий за крадіжки.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину та судом обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Зловмиснику загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.