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    На Київщині п’яна компанія на мікроавтобусі знесла паркан і нападала на людей (відео)

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    Мікроавтобус проломив паркан домогосподарства - На Київщині п’яна компанія на мікроавтобусі знесла паркан і нападала на людей (відео)
    Мікроавтобус проломив паркан домогосподарства
    Фото: Київ оперативний

    П'яні водій і пасажири мікроавтобуса влаштували дебош

    У смт Селекція Білоцерківського району Київщини мікроавтобусі Renault на великій швидкості збив паркан приватного домогосподарства і влетів у подвір’я.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За кермом мікроавтобуса перебував п’яний водій, пасажири теж були в стані сильного алкогольного спяніння.

    П'яна компанія на великій швидкості ганяла вулицями смт Селекція, наражаючи на небезпеку перехожих.

    «Дебош тривав не дуже довго - вони збили паркан і влетіли в приватний двір. Вся пяна компанія намагалася втекти з місця, а щоб було легше це здійснити - почали нападати на людей з металевими автомобільними ключами. Але небайдужі громадяни утримали їх і не дали їм втекти до приїзду поліції», - повідомляє «Київ оперативний».

    Драгер показав у водія 1,68 проміле алкоголю в крові.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина алкогольне сп'яніння
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