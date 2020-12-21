На Київщині п’яна компанія на мікроавтобусі знесла паркан і нападала на людей (відео)

П'яні водій і пасажири мікроавтобуса влаштували дебош

У смт Селекція Білоцерківського району Київщини мікроавтобусі Renault на великій швидкості збив паркан приватного домогосподарства і влетів у подвір’я.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За кермом мікроавтобуса перебував п’яний водій, пасажири теж були в стані сильного алкогольного спяніння.

П'яна компанія на великій швидкості ганяла вулицями смт Селекція, наражаючи на небезпеку перехожих.

«Дебош тривав не дуже довго - вони збили паркан і влетіли в приватний двір. Вся пяна компанія намагалася втекти з місця, а щоб було легше це здійснити - почали нападати на людей з металевими автомобільними ключами. Але небайдужі громадяни утримали їх і не дали їм втекти до приїзду поліції», - повідомляє «Київ оперативний».

Драгер показав у водія 1,68 проміле алкоголю в крові.