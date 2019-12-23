Дитяча залізниця засяяла казковими вогнями (фото, відео)



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Потяг дитячої залізниці прикрашено святковою ілюмінацією Фото: Главком

Київська дитяча залізниця запрошує маленьких киян та гостей міста з 19 грудня по 19 січня 2020 року

Київська дитяча залізниця вперше за роки свого існування відкрила зимовий сезон.

Святкові потяги, прикрашені новорічною ілюмінацією, почали курсувати 19 грудня.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», залізничники постаралися створити для дітей новорічний настрій, тож на території станції «Київ-Пасажирський дитячий» і в самій будівлі поставили новорічну ялинку і казкового сніговичка. Малеча з радістю фотографується біля них.

Особливо казково потяг дитячої залізниці виглядає ввечері, коли сяє тисячами вогнів.

Залізничники встановили у вагонах систему опалення. Також усі вагони утеплено мінеральною ватою, що дозволить зберігати тепло взимку.

У кожному вагоні є монітори, на яких транслюватимуться, зокрема, мультиплікаційні фільми.

До зимового сезону підготовлено три нових пасажирських вагони. Тож кількість вагонів дитячого потягу зросла з 6-ти до 9-ти.

Взимку дитяча залізниця працюватиме до 19 січня 2020 року щосуботи та неділі, а також у святкові дні та у дні шкільних канікул ( з 25 грудня по 12 січня щоденно) з 10:30 до 17:30.

Адреса: Київ, Сирецький парк, станція Київ-Пасажирський дитячий.

Вартість квитків:

для дорослих - 100 грн.

Для дітей - 50 грн,

для дітей до 3 років – безкоштовно,

вхід до Музею історії «Південно-Західної залізниці» - 20 грн.

Нагадаємо, раніше дитяча залізниця взимку не працювала. 6 жовтня відбулося офіційне закриття 66 сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці.