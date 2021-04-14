Столична мерія засяяла кольорами прапора Ізраїлю (фото)

Мер Києва Віталій Кличко з надзвичайним та повноважним послом Держави Ізраїль в Україні Джоелом Ліоном відкрили святкову інсталяцію на Хрещатику, 26

Підсвічуватиметься київська мерія синьо-білими кольорами до 6 ранку

Київську мерію сьогодні ввечері підсвітили в білий та синій – кольори прапора Ізраїлю - із нагоди святкування Дня незалежності Ізраїлю.

Відкрили світлову інсталяцію мер Києва Віталій Кличко з надзвичайним та повноважним послом Держави Ізраїль в Україні Джоелом Ліоном.

Підсвічуватиметься київська мерія синьо-білими кольорами до 6 ранку 15 квітня.

«Ми пишаємось, що у нашої країни та у Києва, зокрема, є такий надійний партнер як Ізраїль, з яким ми співпрацюємо, в якого вчимось та переймаємо найсучасніші технології управління містом. Ця співпраця є дуже важливою для нас, – зазначив Кличко. – Є у нас і спільні трагічні сторінки. Це Бабин Яр – одна з найстрашніших трагедій людства. Та є світлі сторінки. Адже біля витоків держави Ізраїль стояли і вихідці з України. Зокрема, киянка Голда Меїр», – підкреслив Віталій Кличко.

Незалежність держави Ізраїль проголошено 14 травня 1948 року. Визначення дати цього свята має свої особливості. Святу завжди передує День пам’яті. Обидва дні можуть змінити свою дату. Цього року День незалежності Ізраїлю припадає на 15 квітня.

Нагадаємо, раніше на столичній Парковій дорозі символічно відкрили парк Україно-Ізраїльської дружби.