Очищення Києва від реклами: за місяць демонтовано майже 1,5 тис. конструкцій



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Більшість рекламних конструкцій демонтовано їхніми власниками

Протягом лютого 2019 року у Києві демонтовано 1442 незаконних рекламних засоби (РЗ), серед яких 960 одиниць демонтували їхні власники.

Так, було демонтовано наступні типи РЗ у кількості: банер – 246; вивіска – 434; електронне табло – 15; елементи благоустрою – 1; конструкція на даху – 24; кронштейн – 245; лайтпостер, що стоїть окремо, – 15; лайпостер на фасаді – 1; прапор, прапорець – 5; телевізійний екран на фасаді – 1; тимчасова виносна спеціальна конструкція – 114; тумба, що стоїть окремо, – 22; холдер – 214; щит на фасаді – 4; щит, що стоїть окремо, – 82. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Нагадаємо, що упродовж 2018 року в Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій.

Протягом січня у столиці демонтовано 1317 незаконних рекламних засобів.

Реформа у сфері розміщення реклами впроваджується завдяки Правилам розміщення рекламних засобів у Києві. Правила розміщення рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність.

Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних РЗ у хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їх монтажу, заборонено низку типів РЗ на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.

Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри; велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП; у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (біл-бордами).

Як повідомлялося, нещодавно на вул. Ярославській у Подільському районі Києва демонтовано 145 рекламних засобів.