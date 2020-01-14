Очищення Києва від реклами: за рік демонтовано 18 тис. конструкцій



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Демонтаж рекламних засобів на вулиці Хрещатик

У грудні 2019 року було демонтовано майже 2 тис. рекламних засобів

Протягом грудня 2019 року у Києві демонтовано 1956 незаконних рекламних засобів, серед яких 1216 одиниць демонтували їхні власники. Про це повідомили в Управлінні з питань реклами.

Так, було демонтовано наступні типи рекламних засобів у кількості: банер – 648, вивіска – 590, електронне табло – 20, елементи благоустрою – 1, конструкція на даху – 22, кронштейн – 128, лайтпостер на фасаді – 1, лайтпостер, що стоїть окремо, – 37, прапор, прапорець – 10, тимчасова виносна спеціальна конструкція – 351, транспорт – 1, тумба, що стоїть окремо, – 19, холдер – 48, щит на фасаді – 11, щит, що стоїть окремо – 69.

Також за весь 2019 рік було демонтовано 18 020 незаконних рекламних конструкцій, повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації.

Нагадаємо, що Правила розміщення рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність. Саме завдяки новим Правилам, наразі можлива реформа в галузі реклами, запроваджено прозорий механізм отримання дозволів.

Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних РЗ у хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їхнього монтажу, заборонено низку типів РЗ на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.

Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри. Велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП. У розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (біл-бордами).

Як повідомлялося, на початку січня 2020 року комунальники очистили від незаконної реклами будинок на вулиці Володимирській, 40/2, який є пам’ятником архітектури XIX століття.

Нагадаємо, з 22 листопада 2019 року вступили у дію зміни до Порядку розміщення вивісок у Києві.