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    Столична поліція затримала вінничанина за підозрою у розповсюдженні наркотиків

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    <span lang="UK">При поверхневому огляді оперативники виявили у правопорушника 45 пакетиків із забороненими речовинами</span> - Столична поліція затримала вінничанина за підозрою у розповсюдженні наркотиків
    При поверхневому огляді оперативники виявили у правопорушника 45 пакетиків із забороненими речовинами
    Фото: Нацполіція

    Оперативники з’ясовують джерело походження вилучених наркотиків

    На паркувальному майданчику на вулиці Героїв Севастополя у Солом’янському районі Києва поліцейські помітили підозрілого чоловіка. При появі правоохоронців незнайомець почав метушитись та швидко сів у власний автомобіль. Співробітники оперативно-пошукового відділу вирішили перевірити невідомого та у ході поверхневого огляду виявили у нього 45 пакетиків із невідомими речовинами, зовні схожими на метадон.

    Для подальшого документування правопорушення на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу районного управління поліції, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці вилучили заборонені речовини та направили на проведення відповідного експертного дослідження. Наразі оперативники з’ясовують джерело походження вилучених наркотиків.

    Правопорушника затримали в процесуальному порядку відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурант – раніше не судимий уродженець Вінницької області, 1995 року народження.

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    Столична поліція затримала вінничанина за підозрою у розповсюдженні наркотиків
    Столична поліція затримала вінничанина за підозрою у розповсюдженні наркотиків
    Столична поліція затримала вінничанина за підозрою у розповсюдженні наркотиків
    Столична поліція затримала вінничанина за підозрою у розповсюдженні наркотиків

    Слідчим Солом’янського управління поліції повідомлено чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі на строк до 8 років.

    Національна поліція України Київ кримінал наркотики Вінниччина злочин
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