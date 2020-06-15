Столична поліція затримала вінничанина за підозрою у розповсюдженні наркотиків



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При поверхневому огляді оперативники виявили у правопорушника 45 пакетиків із забороненими речовинами Фото: Нацполіція

Оперативники з’ясовують джерело походження вилучених наркотиків

На паркувальному майданчику на вулиці Героїв Севастополя у Солом’янському районі Києва поліцейські помітили підозрілого чоловіка. При появі правоохоронців незнайомець почав метушитись та швидко сів у власний автомобіль. Співробітники оперативно-пошукового відділу вирішили перевірити невідомого та у ході поверхневого огляду виявили у нього 45 пакетиків із невідомими речовинами, зовні схожими на метадон.

Для подальшого документування правопорушення на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу районного управління поліції, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці вилучили заборонені речовини та направили на проведення відповідного експертного дослідження. Наразі оперативники з’ясовують джерело походження вилучених наркотиків.

Правопорушника затримали в процесуальному порядку відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурант – раніше не судимий уродженець Вінницької області, 1995 року народження.

Слідчим Солом’янського управління поліції повідомлено чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі на строк до 8 років.