На Київщині поліція викрила парочку, що продавала галюциногенні гриби (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час обшуку правоохоронці вилучили наркотичні речовини Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали одного із наркоторговців

На Київщині правоохоронці викрили 21-річних дівчину та хлопця, які займалися виготовленням і продажем наркотичних та психотропних речовин за допомоги Telegram-каналу. Наразі одному зловмиснику вже оголошено про підозру та затримано.

Незаконну діяльність пари викрили працівники Відділу протидії наркозлочинності Київщини спільно зі співробітниками Ірпінського відділу поліції, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що молоді люди займалися збутом психотропних грибів, ЛСД та канабіса.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили наркотичні речовини, а також мобільні телефони, банківські картки та розрахункові записи щодо ведення наркобізнесу. Вилучені речові докази направлено на експертне дослідження.

Наразі правоохоронці встановлюють шляхи надходження наркотичних речовин до «торговців».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Слідство триває.

Як повідомлялося, 10 червня у Подільському районі Києва патрульні виявили чоловіка, який прогулювався з відром речовин, схожих на канабіс.