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    Киянин прогулювався містом із відром канабіса (фото)

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    Патрульні виявили в рюкзаку молодика пластикове відро з подрібненими рослинами - Киянин прогулювався містом із відром канабіса (фото)
    Патрульні виявили в рюкзаку молодика пластикове відро з подрібненими рослинами
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Молодик запевняв, що канабіс для власного вжитку

    У середу, 10 червня, у Подільському районі Києва патрульні виявили чоловіка, який прогулювався з відром речовин, схожих на канабіс.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Так, на вулиці Стеценка патрульні звернули увагу на підозрілого громадянина з рюкзаком, який сидів біля мопеда.

    Через увагу охоронців порядку 29-річний чоловік помітно нервував. Інспектори вирішили провести йому поверхневу перевірку, під час якої виявили в рюкзаку пластикове відро з подрібненими рослинами.

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    Киянин прогулювався містом із відром канабіса (фото)
    Киянин прогулювався містом із відром канабіса (фото)

    На запитання патрульних чоловік відповів, що це канабіс для власного вжитку.

    Автопатруль викликав на місце слідчо-оперативну групу Подільського району для вилучення речовини та надання правової кваліфікації діям громадянина.

    Національна поліція України Київ кримінал наркотики кияни чоловік
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