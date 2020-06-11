Киянин прогулювався містом із відром канабіса (фото)
Молодик запевняв, що канабіс для власного вжитку
У середу, 10 червня, у Подільському районі Києва патрульні виявили чоловіка, який прогулювався з відром речовин, схожих на канабіс.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Так, на вулиці Стеценка патрульні звернули увагу на підозрілого громадянина з рюкзаком, який сидів біля мопеда.
Через увагу охоронців порядку 29-річний чоловік помітно нервував. Інспектори вирішили провести йому поверхневу перевірку, під час якої виявили в рюкзаку пластикове відро з подрібненими рослинами.
На запитання патрульних чоловік відповів, що це канабіс для власного вжитку.
Автопатруль викликав на місце слідчо-оперативну групу Подільського району для вилучення речовини та надання правової кваліфікації діям громадянина.