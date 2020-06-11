Киянин прогулювався містом із відром канабіса (фото)



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Патрульні виявили в рюкзаку молодика пластикове відро з подрібненими рослинами Фото: Патрульна поліція Києва

Молодик запевняв, що канабіс для власного вжитку

У середу, 10 червня, у Подільському районі Києва патрульні виявили чоловіка, який прогулювався з відром речовин, схожих на канабіс.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Так, на вулиці Стеценка патрульні звернули увагу на підозрілого громадянина з рюкзаком, який сидів біля мопеда.

Через увагу охоронців порядку 29-річний чоловік помітно нервував. Інспектори вирішили провести йому поверхневу перевірку, під час якої виявили в рюкзаку пластикове відро з подрібненими рослинами.

На запитання патрульних чоловік відповів, що це канабіс для власного вжитку.

Автопатруль викликав на місце слідчо-оперативну групу Подільського району для вилучення речовини та надання правової кваліфікації діям громадянина.