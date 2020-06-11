У Києві уродженка Хмельниччини збувала наркотики



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У жінки вилучили розфасовані пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору Фото: Нацполіція

Жінка продавала психотропну речовину «з рук в руки» лише перевіреним клієнтам

Столичні правоохоронці затримали 32-річну уродженку Хмельницької області, яка підозрюється у збуті амфетаміну.

Працівники кримінальної поліції отримали оперативну інформацію про збут наркотичних речовин на території району. За цим фактом слідчі Деснянського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 3 почали документування злочину. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці провели кілька оперативних закупівель.

«Під час двох закупівель поліцейські встановили, що жінка, попередньо домовившись про зустріч, передавала лише перевіреним клієнтам розфасовані пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну. Згідно із проведеною експертизою, предметом збуту є наркотик – амфетамін», - повідомив начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

Слідчі провели санкціонований обшук в орендованій квартирі фігурантки, де виявили пакетики для фасування, посуд для зберігання та зважування наркотику.

«32-річній уродженці Хмельницької області оголошено про підозру. Досудове розслідування триває. Зловмисниці загрожує до восьми років ув’язнення», - додав начальник територіального управління поліції.