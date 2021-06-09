Столична влада піде до суду, щоб повернути землю під житло постраждалим від афери «Еліта-Центр»

15 років постраждалі інвестори залишаються без житла

У Деснянському районі можуть виділити дві ділянки загальною площею майже 400 га для будівництва житла для потерпілих інвесторів групи інвестиційно-будівельних компаній «Еліта-Центр». Про це повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп під час наради з керівниками профільних департаментів, представниками потерпілих інвесторів, а також КП «Київське інвестиційне агентство» та КО «Інститут Генерального плану м. Києва».

«Ми напрацьовуємо алгоритми для вирішення проблеми сотень киян, які лишились без житла через махінації «Еліта-Центр». Найскладніше в цьому процесі – навіть не реалізація власне інвестпроєкту, за яким вони отримають квартири, а відведення земельних ділянок, де такий проєкт буде втілено. І сьогодні ми на крок ближчі до нашої спільної мети», – зазначив Непоп.

Зокрема, йдеться про дві ділянки на вул. Милославській площею в 278,97 га та 96,2 га. КП «Київське інвестиційне агентство» вже розробляє проєкти землеустрою з відведення цих земельних ділянок для будівництва житла для потерпілих інвесторів «Еліта-Центру». Однак, за інформацією заступника голови КМДА, на даний момент ці ділянки перебувають у незаконному користуванні. Тому столична влада повертатиме їх місту.

«Департамент земельних ресурсів від імені Київської міської ради підготує та подасть до суду відповідну позовну заяву. Аби скасувати державну реєстрацію права постійного користування даними ділянками. Сьогодні вони незаконно перебувають у користуванні приватної компанії. Також справу розслідує Деснянська окружна прокуратура», – наголосив Непоп.

Позовну заяву подадуть до суду до 22 червня. При цьому третьою стороною на стороні позивача залучать представників потерпілих інвесторів «Еліта-Центр».

Як повідомлялося, 9 лютого цього року під стінами Київської міської держадміністрації відбувся мирний мітинг інвесторів, ошуканих групою будівельних компаній «Еліта-Центр».

Протягом останніх років вдалось надати квартири 267 ошуканим інвесторам. Ще 1263 потерпілих необхідно забезпечити житлом.

У період з вересня 2004 року до лютого 2006 року Олександр Шахов (Волконський) з метою заволодіння грошовими коштами громадян України організував та очолив організовану групу, розробив план скоєння злочинів, придбав низку фіктивних підприємств, офіційно відведені Київською міською радою земельні ділянки для будівництва житлових будинків, і, ставши їх співзасновником, організував збір коштів від громадян під приводом інвестування в будівництво житлових будинків. Однак отримані від 1693 громадян-інвесторів кошти в сумі понад 383 млн грн у будівництво так і не інвестували, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.