Столична влада побачила, як за останні роки кількість грабежів у Києві скоротилася втричі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Камери відеоспостереження дають столичним правоохоронним органам інформацію для розкриття злочинів

Статистика підтверджує загальні позитивні тенденції для міської безпеки після впровадження системи відеоспостереження

Наразі комплексна система відеоспостереження Києва налічує близько 7 тисяч камер на вулицях, біля об’єктів соціальної сфери, пам’яток культури, на автошляхах, в’їздах та виїздах із міста. Дані з камер надходять та обробляються в міському Центрі обробки даних. Інформація надійно захищена від хакерських атак, а доступ до неї мають лише спеціальні служби та Нацполіція. Знайти авто за держномером у Центрі обробки даних можуть за секунди – незалежно від часу доби та погодних умов. Оператори також отримують трекінг переміщення транспортного засобу на карті.

Про це розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації Юрій Назаров.

«Статистика підтверджує загальні позитивні тенденції для міської безпеки після впровадження системи. За даними Національної поліції, у 2016 році щоденно відбувалося в середньому 16-17 грабежів, а у 2019 – вже 5. Крім того, з початку 2018 року рівень злочинів у публічних місцях знизився на 56%. Головна функція камер відеоспостереження – надати столичним правоохоронним органам інформацію для розкриття злочинів», – зазначив він.

Згідно з дослідженням ресурсу Comparitech, Київ посів 49 місце у світовому рейтингу міст із найбільшим покриттям камерами відеоспостереження. Наразі в Києві індекс камер на 1000 жителів складає 2,10. Українська столиця випередила столицю Італії Рим з індексом 1,96 камер і незначною мірою поступилася місту Кардіфф (Велика Британія) з індексом 2,16.

Камери відеоспостереження є важливою частиною смарт-інфраструктури Києва. Цей інструмент збору даних для знешкодження потенційних загроз у місті не зазіхає на приватне життя громадян.

Найближчим часом завершиться оснащення системи відеоспостереження на північній стороні залізничного вокзалу, а також встановлення камер на Дарницькому вокзалі. Це черговий крок у створенні безпечного та комфортного міського простору у Києві.

Як повідомлялося, за добу 26 листопада до органів внутрішніх справ столиці надійшло 327 повідомлень про скоєння злочинів. Серед правопорушень: розбійні напади - 1; грабежі - 2; хуліганства - 4; крадіжки - 144; незаконні заволодіння автотранспортом - 4.