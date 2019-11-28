Столична влада побачила, як за останні роки кількість грабежів у Києві скоротилася втричі
Статистика підтверджує загальні позитивні тенденції для міської безпеки після впровадження системи відеоспостереження
Наразі комплексна система відеоспостереження Києва налічує близько 7 тисяч камер на вулицях, біля об’єктів соціальної сфери, пам’яток культури, на автошляхах, в’їздах та виїздах із міста. Дані з камер надходять та обробляються в міському Центрі обробки даних. Інформація надійно захищена від хакерських атак, а доступ до неї мають лише спеціальні служби та Нацполіція. Знайти авто за держномером у Центрі обробки даних можуть за секунди – незалежно від часу доби та погодних умов. Оператори також отримують трекінг переміщення транспортного засобу на карті.
Про це розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації Юрій Назаров.
«Статистика підтверджує загальні позитивні тенденції для міської безпеки після впровадження системи. За даними Національної поліції, у 2016 році щоденно відбувалося в середньому 16-17 грабежів, а у 2019 – вже 5. Крім того, з початку 2018 року рівень злочинів у публічних місцях знизився на 56%. Головна функція камер відеоспостереження – надати столичним правоохоронним органам інформацію для розкриття злочинів», – зазначив він.
Згідно з дослідженням ресурсу Comparitech, Київ посів 49 місце у світовому рейтингу міст із найбільшим покриттям камерами відеоспостереження. Наразі в Києві індекс камер на 1000 жителів складає 2,10. Українська столиця випередила столицю Італії Рим з індексом 1,96 камер і незначною мірою поступилася місту Кардіфф (Велика Британія) з індексом 2,16.
Камери відеоспостереження є важливою частиною смарт-інфраструктури Києва. Цей інструмент збору даних для знешкодження потенційних загроз у місті не зазіхає на приватне життя громадян.
Найближчим часом завершиться оснащення системи відеоспостереження на північній стороні залізничного вокзалу, а також встановлення камер на Дарницькому вокзалі. Це черговий крок у створенні безпечного та комфортного міського простору у Києві.
Як повідомлялося, за добу 26 листопада до органів внутрішніх справ столиці надійшло 327 повідомлень про скоєння злочинів. Серед правопорушень: розбійні напади - 1; грабежі - 2; хуліганства - 4; крадіжки - 144; незаконні заволодіння автотранспортом - 4.