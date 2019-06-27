Столична влада починає виплачувати сім’ям учасників АТО компенсації за житло



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Грошову коменсацію цього року отримає 40 родин учасників АТО

Цього року 71 столична родина, що належать до двох пільгових категорій, отримає виплату грошової компенсації з державного бюджету за поліпшення житлових умов. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Найбільша кількість тих, хто отримає компенсацію, – члени сімей учасників АТО та люди з інвалідністю І-ІІ груп із числа учасників АТО. Це 40 осіб, які отримають виплати на загальну суму понад 71 млн гривень. Ще 52 млн гривень отримають 31 родина учасників бойових дій в інших країнах та люди з інвалідністю І-ІІ груп з їх числа. Таким чином, залишається 44 і 40 заявників із відповідних категорій, які ще не отримали компенсацію», – пояснила Хонда.

Також грошові компенсації отримають одна родина учасника Революції Гідності та одна родина вимушено переміщеної особи, яка брала участь у проведенні антитерористичної операції і визнана учасником бойових дій.

Поряд із тим, районними державними адміністраціями в Києві на сьогодні утворені комісії з розгляду заяв щодо виплати матеріальної допомоги за належні для одержання земельні ділянки киянам – уповноваженим членам сімей загиблих киян-учасників антитерористичної операції. Розмір допомоги складає 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент прийняття відповідного рішення Київською міською радою (2007 грн).

Станом на 25 червня, проведені засідання комісій у Дніпровському, Оболонському та Подільському районах Києва.

Рішення щодо виплати компенсації прийнято лише щодо однієї особи у Дніпровському районі.