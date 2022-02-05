Столична влада розповіла про результати перевірок «маршруточної мафії» (фото)

У Києві було проведено масову перевірку роботи маршруток: які порушення знайшли

Майже на всіх маршрутах «маршруточної мафії» їздить менше рухомого складу, ніж має бути, зазначив Усов

У Києві завершився перший тиждень обіцяного рейду маршрутами, що раніше перевізники заблокували місту для перевірок завдяки незаконним рішенням суддів. Про це розповів у своєму Telegram-каналі заступник голови КМДА Костянтин Усов.

«Цього тижня Комунальна служба перевезень перевірила вже 12 маршрутів: № 586, № 179, № 212 та № 520, які обслуговує ПП «Авен-Єзер»; № 557, № 450, № 433, № 530 та № 499, на яких їздять маршрутки ТОВ «Радонь»; № 518, № 537 і № 525, закріплених за ПП «Парк»; № 485 – ТОВ «Транссіті», – повідомив Усов.

За його словами, це маршрути, на які місто постійно отримує скарги від пасажирів, що мерзнуть на зупинках годинами. Причина цього – недостатня кількість машин на маршрутах.

«Майже у всіх цих перевізників на маршрутах зафіксували меншу кількість рухомого складу, ніж має бути: на 179 маршруті їздить 4 автобуси замість 6; на 212 – 8 замість 12; на 520 – 3 замість 8; на 485 – 6 замість 15; на 525 – 4 замість 6; на 518 – 8 замість 13; на 450 – 4 замість 7; на 433 – 5 замість 7», – розповів заступник голови КМДА.

Окрім того, за його словами, на маршрутах №№ 179, 212, 485, 525 та 518 замість нових машин, заявлених на конкурсі, катаються старі «Богдани», відповідно – гіршого екологічного стандарту. А на маршрутах №№ 586, 450 та 433 заявлені перевізниками низькопідлогові автобуси стандарту Євро-5 відсутні взагалі. До того ж, у багатьох машин відсутні трафарети, страховки і документи щодо передрейсового проходження контролю. Як зауважив Костянтин Усов, єдиними маршрутами, на яких не виявлено суттєвих порушень, стали № 530 і № 537.

«Вчора Комунальна служба перевезень оформила порушення, і сьогодні будуть підписані відповідні акти. З понеділка продовжимо перевірки. Роботи багато, і ми інформуватимемо вас про те, чим насправді возять пасажирів перевізники з картелю «маршруточної мафії», – зазначив заступник голови КМДА.

Усов також повідомив, що отримав інформацію про провокації, що готуються, але запевнив, що це його не лякає, і перевірки не припиняться.

У КМДА нагадали, що Північний апеляційний господарський суд скасував усі ідентичні ухвали про заборону здійснення містом перевірок якості перевезень, ухвалені за однотипними позовами перевізників «Ярославь-Авто», «Радонь», «Парк», «Універсал Транс» і «Авен-Єзер».

Раніше в Києві під час робочого рейсу у маршрутного автобуса №509 відпали передні двері. Інцидент стався на зупинці, коли в самому транспортному засобі перебували пасажири.

Нагадаємо, в Києві водій маршрутки втратив свідомість і протаранив автівку.