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    Столична влада розповіла про результати перевірок «маршруточної мафії» (фото)

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    У Києві було проведено масову перевірку роботи маршруток: які порушення знайшли - Столична влада розповіла про результати перевірок «маршруточної мафії» (фото)
    У Києві було проведено масову перевірку роботи маршруток: які порушення знайшли
    фото: kyivcity.gov.ua

    Майже на всіх маршрутах «маршруточної мафії» їздить менше рухомого складу, ніж має бути, зазначив Усов

    У Києві завершився перший тиждень обіцяного рейду маршрутами, що раніше перевізники заблокували місту для перевірок завдяки незаконним рішенням суддів. Про це розповів у своєму Telegram-каналі заступник голови КМДА Костянтин Усов.

    «Цього тижня Комунальна служба перевезень перевірила вже 12 маршрутів: № 586, № 179, № 212 та № 520, які обслуговує ПП «Авен-Єзер»; № 557, № 450, № 433, № 530 та № 499, на яких їздять маршрутки ТОВ «Радонь»; № 518, № 537 і № 525, закріплених за ПП «Парк»; № 485 – ТОВ «Транссіті», – повідомив Усов.

    За його словами, це маршрути, на які місто постійно отримує скарги від пасажирів, що мерзнуть на зупинках годинами. Причина цього – недостатня кількість машин на маршрутах.

    «Майже у всіх цих перевізників на маршрутах зафіксували меншу кількість рухомого складу, ніж має бути: на 179 маршруті їздить 4 автобуси замість 6; на 212 – 8 замість 12; на 520 – 3 замість 8; на 485 – 6 замість 15; на 525 – 4 замість 6; на 518 – 8 замість 13; на 450 – 4 замість 7; на 433 – 5 замість 7», – розповів заступник голови КМДА.

    Окрім того, за його словами, на маршрутах №№ 179, 212, 485, 525 та 518 замість нових машин, заявлених на конкурсі, катаються старі «Богдани», відповідно – гіршого екологічного стандарту. А на маршрутах №№ 586, 450 та 433 заявлені перевізниками низькопідлогові автобуси стандарту Євро-5 відсутні взагалі. До того ж, у багатьох машин відсутні трафарети, страховки і документи щодо передрейсового проходження контролю. Як зауважив Костянтин Усов, єдиними маршрутами, на яких не виявлено суттєвих порушень, стали № 530 і № 537.

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    Столична влада розповіла про результати перевірок «маршруточної мафії» (фото)
    Столична влада розповіла про результати перевірок «маршруточної мафії» (фото)
    Столична влада розповіла про результати перевірок «маршруточної мафії» (фото)
    Столична влада розповіла про результати перевірок «маршруточної мафії» (фото)
    Столична влада розповіла про результати перевірок «маршруточної мафії» (фото)
    Столична влада розповіла про результати перевірок «маршруточної мафії» (фото)
    фото: kyivcity.gov.ua

    «Вчора Комунальна служба перевезень оформила порушення, і сьогодні будуть підписані відповідні акти. З понеділка продовжимо перевірки. Роботи багато, і ми інформуватимемо вас про те, чим насправді возять пасажирів перевізники з картелю «маршруточної мафії», – зазначив заступник голови КМДА.

    Усов також повідомив, що отримав інформацію про провокації, що готуються, але запевнив, що це його не лякає, і перевірки не припиняться.

    У КМДА нагадали, що Північний апеляційний господарський суд скасував усі ідентичні ухвали про заборону здійснення містом перевірок якості перевезень, ухвалені за однотипними позовами перевізників «Ярославь-Авто», «Радонь», «Парк», «Універсал Транс» і «Авен-Єзер».

    Раніше в Києві під час робочого рейсу у маршрутного автобуса №509 відпали передні двері. Інцидент стався на зупинці, коли в самому транспортному засобі перебували пасажири.

    Нагадаємо, в Києві водій маршрутки втратив свідомість і протаранив автівку.

    Теги: Київ громадський транспорт документи водій КМДА влада
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    Столична влада розповіла про результати перевірок «маршруточної мафії» (фото)