«Батьківщина-Мати» засвітилася кольорами державного прапора (фото)

закликають сфотографувати підсвічену у національні кольори «Батьківщину-Мати» та викласти фото у соціальні мережі з хештегом #UAразом

Киян та гостей столиці закликають сфотографувати підсвічену у національні кольори «Батьківщину-Мати» та викласти фото у соціальні мережі з хештегом #UAразом

Підсвічувати монумент на знак об’єднання українців будуть сьогодні до опівночі

Сьогодні, 4 лютого о 19:00, найвищий монумент в Україні «Батьківщина-Мати» підсвітився кольорами державного прапора України. Світлини оприлюднило Міністерство культури та інформаційної політики України.

«Цей монумент – символ незламності нашого народу. У складні часи, коли міжнародна спільнота надає нам колосальну підтримку, демонструємо, що українське суспільство єдине як ніколи», – йдеться у повідомленні.

Міністр Олександр Ткаченко додав, що підсвічувати монумент «Батьківщина-мати» на знак об’єднання українців будуть сьогодні, до 24:00.

«Подія відбувається за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України та Національного музею історії України у Другій світовій війні. Запрошую всіх подивитися. Враження – неймовірні. Як і відчуття гордості за нашу країну! – написав урядовець.

Повідомляється, що фотографів запрошують взяти участь у челенджі, під час якого потрібно опублікувати найкраще фото підсвіченої «Батьківщини-Матері».

«Запрошуємо фотографів взяти участь у челенджі! Сфотографуйте підсвічену у національні кольори «Батьківщину-мати» з будь-якої точки. Викладіть фото у соціальні мережі з хештегом #UAразом. Беріть участь у розіграші книги про кращі місця для подорожей Україною», – описують умови участі в челенджі в дописі.

Раніше повідомлялося, що кияни запропонували перетворити статую «Батьківщина-Мати» на Печерських пагорбах на статую архистратига Михаїла.



