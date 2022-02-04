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    «Батьківщина-Мати» засвітилася кольорами державного прапора (фото)

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    Киян та гостей столиці&nbsp;закликають сфотографувати підсвічену у національні кольори&nbsp;&laquo;Батьківщину-Мати&raquo; та викласти фото у соціальні мережі з хештегом #UAразом - «Батьківщина-Мати» засвітилася кольорами державного прапора (фото)
    Киян та гостей столиці закликають сфотографувати підсвічену у національні кольори «Батьківщину-Мати» та викласти фото у соціальні мережі з хештегом #UAразом
    фото Міністерства культури та інформаційної політики

    Підсвічувати монумент на знак об’єднання українців будуть сьогодні до опівночі

    Сьогодні, 4 лютого о 19:00, найвищий монумент в Україні «Батьківщина-Мати» підсвітився кольорами державного прапора України. Світлини оприлюднило Міністерство культури та інформаційної політики України.

    «Цей монумент – символ незламності нашого народу. У складні часи, коли міжнародна спільнота надає нам колосальну підтримку, демонструємо, що українське суспільство єдине як ніколи», – йдеться у повідомленні.

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    «Батьківщина-Мати» засвітилася кольорами державного прапора (фото)
    «Батьківщина-Мати» засвітилася кольорами державного прапора (фото)
    «Батьківщина-Мати» засвітилася кольорами державного прапора (фото)

    Міністр Олександр Ткаченко додав, що підсвічувати монумент «Батьківщина-мати» на знак об’єднання українців будуть сьогодні, до 24:00.

    «Подія відбувається за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України та Національного музею історії України у Другій світовій війні. Запрошую всіх подивитися. Враження – неймовірні. Як і відчуття гордості за нашу країну! – написав урядовець.

    Повідомляється, що фотографів запрошують взяти участь у челенджі, під час якого потрібно опублікувати найкраще фото підсвіченої «Батьківщини-Матері».

    «Запрошуємо фотографів взяти участь у челенджі! Сфотографуйте підсвічену у національні кольори «Батьківщину-мати» з будь-якої точки. Викладіть фото у соціальні мережі з хештегом #UAразом. Беріть участь у розіграші книги про кращі місця для подорожей Україною», – описують умови участі в челенджі в дописі.

    Раніше повідомлялося, що кияни запропонували перетворити статую «Батьківщина-Мати» на Печерських пагорбах на статую архистратига Михаїла.


    Теги: Київ міністр прапор монумент соціальні мережі патріотизм Олександр Ткаченко
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    «Батьківщина-Мати» засвітилася кольорами державного прапора (фото)