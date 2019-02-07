Столична влада вирішила більше не давати землю сім’ям загиблих учасників АТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столична влада заявила, що наразі Київ не має можливості задовольнити необхідні потреби в отриманні земельних ділянок

Міська влада пропонуватиме сім’ям загиблих киян-учасників АТО грошову компенсацію замість землі

Сьогодні, 7 лютого, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про надання матеріальної виплати сім’ям загиблих киян-учасників АТО замість землі. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Зазначається, що наразі Київ не має можливості задовольнити необхідні потреби в отриманні земельних ділянок, оскільки в столиці обмежені земельні ресурси. З огляду на це, міська влада пропонуватиме сім’ям загиблих киян-учасників АТО грошову компенсацію замість землі. Виплати становитимуть 400 прожиткових мінімумів.

«Київ – перше і єдине місто в Україні, яке пропонує і – переконаний – реалізує таку ініціативу. Столична влада має намір віднайти кошти, щоб виплатити матеріальну допомогу – як компенсацію за земельні ділянки для будівництва і обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд», – наголосив мер Києва Віталій Кличко.

Сьогодні в місті налічується 363 сім’ї загиблих киян-учасників АТО. Із них близько 140 вже отримали земельні ділянки. Задовольнити законне право решти для столиці вкрай складно.

«Ми проводили консультації і з родинами загиблих, і з учасниками АТО. Вони підтримують ідею матеріальної компенсації замість земельних ділянок. Окрім того, ті сім’ї, які вже отримали ділянки, можуть передати їх до комунальної власності міста, а натомість отримати грошову допомогу. Це важливо, бо не всі сім’ї, які отримали землю, мають можливість її облаштувати», – підкреслив голова постійної комісії Київради з питань містобудування Олександр Міщенко.

Міська рада має включити видатки на реалізацію відповідних виплат до бюджету столиці на 2019 рік.

Рішення підтримали 91 депутат Київради.

Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради ухвалити рішення про виплати матеріальної допомоги членам сімей загиблих киян-учасників АТО за належні до одержання або одержані ними земельні ділянки.