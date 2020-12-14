Скандальна забудова парку біля метро «Дарниця»: прокуратура вимагає повернути землі громаді

Власник земельних ділянок у парку ім. Малишка отримав дозвіл на виконання будівельних робіт та звів паркан

Підготовче судове засідання за позовом прокуратури призначено на 21 січня 2021 року

Київська міська прокуратура вимагає в суді повернення територіальній громаді земельних ділянок загальною площею майже 1 га та вартістю 47 млн грн на території парку ім. Андрія Малишка у Дніпровському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Установлено, що вказані земельні ділянки лісового фонду незаконно вибули з комунальної власності та перебували на праві власності у різних юридичних осіб з цільовим призначенням, зокрема, для будівництва та експлуатації торговельно-офісного та розважального призначення, паркінгу, супутньої інфраструктури.

У травні 2020 року власник земельних ділянок отримав дозвіл на виконання будівельних робіт та звів навколо земель паркан, що викликало значний резонанс серед мешканців міста.

Зважаючи на те, що законодавство України обмежує набуття у приватну власність земель лісогосподарського призначення, а забудова вказаної категорії земель взагалі не передбачена законом, Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовом про повернення земельних ділянок та скасування державної реєстрації прав на них за товариством.

Разом з тим, вказаний позов прокурора спрямований на захист конституційних прав мешканців міста Києва на безпечне довкілля, не погіршення екологічної ситуації у столиці та недопущення забудови земельних ділянок лісогосподарського призначення.

Підготовче судове засідання за позовом прокуратури призначено на 21 січня 2021 року.

Як повідомлялося, у серпні цього року біля станції метро «Дарниця» у зеленій зоні між вулицею Малишка і Броварським проспектом з'явився великий зелений паркан. Місцеві жителі б'ють на сполох, оскільки забудовник хоче звести тут багатофункціональний житловий комплекс з об'єктами торгівлі та з центром громадського дитячої творчості.

За кілька днів було проведено демонтаж будівельного паркана в парку.