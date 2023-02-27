Столичні екологи проводять операцію «Першоцвіт»

За незаконне придбання та збут квітів із Червоної книги України чинним законодавством передбачено відповідальність

На Київщині та у столиці екоінспектори та правоохоронці у межах операції «Першоцвіт» вийдуть на рейди. Про це інформує пресслужба Державної екологічної інспекція Столичного округу.

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Екологи закликають громадян не купувати квіти первоцвітів, а також нагадують, що торгівля даними квітами є порушеннями законів України «Про Червону книгу України», «Про рослинний світ», «Про охорону навколишнього середовища України» та інших законодавчих актів України.

«Якщо Ви виявили порушення закону – нищення природної популяції первоцвітів, зривання їх на букети або продаж – негайно повідомте правоохоронців, зателефонувавши 102! Купуєте первоцвіти – підтримуєте квіткових браконьєрів та стаєте співучасником злочину!», – попереджають екологи.

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Також екоінспектори зазначають, що за незаконне придбання та збут квітів із Червоної книги України передбачено штраф від 510 до 1700 грн із конфіскацією рослин.

Державна екологічна інспеція Столичного округу будуть здійснювати рейди по місцям продажу первоцвітів разом із співробітниками Національної поліції України.