У Бучі незабаром може з’явитися один із найбільших на Київщині ТРЦ

Вже проводиться підготовка до спорудження нового ТРЦ, завершено демонтаж конструкцій зруйнованого об'єкта

У Бучі на Київщині замість «Епіцентру», який був зруйнований під час окупації міста, з’явиться новий ТРЦ. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Новий ТРЦ буде двоповерховим з торговою площею понад 60 тис. м². Його загальна площа становитиме близько 100 тис. м², що у понад п’ять разів більше за знищений торговий центр.

Таким чином об'єкт стане не тільки найбільшим торговим об'єктом міста, але й одним з наймасштабніших ТРЦ всієї Київської області.

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Зазначається, що вже проводиться підготовка до спорудження нового ТРЦ: завершили демонтаж конструкцій зруйнованого об'єкта та вийшли на фінальну стадію розробки архітектурного проекту.

Окрім відділів, пов’язаних з будівництвом та облаштуванням осель, в цьому проекті будуть реалізовані всі торгові концепти компанії. В тому числі продуктовий магазин, аптека, косметично-парфумерний бутік, Садовий центр, дитячий магазин та інші.

Частину торгових площ здадуть в оренду відомим українським та міжнародним операторам роздрібної торгівлі, розваг та громадського харчування.

Очікується, що в торговому центрі буде реалізовано підземний паркінг, в якому можна буде знайти прихисток під час повітряних тривог.

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Нагадаємо, першого дня вторгнення, 24 лютого, у Бучу зайшли російські війська. Сповнена терору і свавілля окупація тривала 33 дні, а саме місто стало одним з найяскравіших символів жахіть російського вторгнення. ЗСУ відновили контроль над містом 31 березня 2022 року.

Тоді загинуло понад 420 жителів міста. Точна кількість жертв невідома. За даними, опублікованими 7 квітня, 90 % жертв серед мирних жителів міста загинули внаслідок розстрілів росіянами