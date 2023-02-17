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Зміни у ВО «Батьківщина» на Київщині: відкликаний депутат назвав три причини

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Зміни у ВО «Батьківщина» на Київщині: відкликаний депутат назвав три причини
фото з відкритих джерел

Андрій Засуха стверджує, що сам попросив достроково припинити свої депутатські повноваження, в партії кажуть про «відкликання за народною ініціативою»

Голова фракції ВО «Батьківщина» у Київській обласній раді Андрій Засуха склав свій депутатський мандат. Цю інформацію він у четвер, 16 лютого, особисто підтвердив у Facebook.

«Підтверджую інформацію, яка  з'явилася в інформаційному просторі про  складення мною повноважень депутата Київської обласної ради… Дійсно, я звернувся до керівництва ВО «Батьківщина»  та Київської  обласної виборчої комісії з проханням достроково припинити мої депутатські повноваження», – написав він.

Андрій Засуха стверджує, що його рішення було обумовлено трьома причинами. По-перше, в умовах воєнного стану всі обласні та районні ради, за словами екс-депутата, фактично  перестали існувати як органи прийняття рішень, адже ці повноваження перейшли до військових адміністрацій. По-друге, відпочатку повномасштабного вторгнення Андрій Засуха з родиною та командою сконцентрувався на підвищенні «обороноздатності та підтримки економіки громад  Київщини». По-третє, чимало ресурсів та зусиль політик нині змушений докладати для забезпечення посівної кампанії.

Щоправда у ВО «Батьківщина» озвучують дещо інші причини припинення депутатських повноважень Андрія Засухи. Як повідомляють ЗМІ, офіційна причина – відкликання за народною ініціативою. Саме таке формулювання міститься у документі, що було спрямовано партією голові Київської обласної ради Наталі Гунько. «Доводимо до Вашого відома, що 8 лютого 2023 року Політичною радою Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» прийнято рішення про відкликання за народною ініціативою депутата Засухи Андрія Анатолійовича», – йдеться у документі.

Зміни у ВО «Батьківщина» на Київщині: відкликаний депутат назвав три причини фото 1

Також ЗМІ, посилаючись на власні джерела, стверджують, що неофіційною причиною стало бажання екс-депутата їздити за кордон у волонтерських справах.

Теги: Київщина Київська облрада депутат

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