На Одещині поліція оштрафувала власника кафе за генератор

За допомогою генератора відвідувачі заряджали свої гаджети, а от власник отримав штраф

Одеський підприємець отримав штраф у 17 тис. грн від правоохоронців, бо встановив у кафе генератор для підзарядки гаджетів відвідувачів. Про обcтавини справи на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

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У своєму кафе, в Овідіополі, бізнесмен Дмитро Осовський придбав за власний кошт та встановив генератор. Він звернувся до відвідувачів із проханням добровільно донатити на закупівлю пального для генератора. Під час відключень електрики генератор вмикали, і відвідувачі могли сидіти в теплі, пити чай та підзаряджати гаджети. Але добра справа комусь явно не сподобалась. Донати на пальне місцевий суд назвав «незаконним продажем електрики», і власника кафе оштрафували на 17 тис. грн.

Обставини розслідували одразу три дільничних поліцейських. Суддя Овідіопольского районного суду виніс вирок про штраф, суддя Одеського апеляційного суду цей вирок підтвердив. Підприємця визнали винним, а отже він має сплатити штарф.

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Цікаво, що у рішенні суду навіть не сказано, в чому підприємець порушив закон, адже факт продажу електрики нічим не доведений, донати були добровільними і сплачувати їх могли ті, хто бажає. Без наявності чеку за продаж електрики назвати це продажем неможливо.

«Підприємець купив генератор, щоб зберігати робочі місця, сплачувати податки державі, комунальні платежі місту, і він свої обов'язки виконує. Податки сплатив він і за купівлю генератора, і пальне з податками одразу продається. На усі ці податки утримуються у тому числі ці п'ять держслужбовців, які залізли у кишеню підприємцю», – написав журналіст.

Втім, сам Дмитро Осовський щодо вироку суду був небагатослівним. На своїй сторінці у соцмережі він написав наступне: «Мені стільки людей говорили Дякую, розповідали який я молодець, як я допоміг їм не втратити роботу, як багато я зробив для них…. Хоч би один прийшов та поклав 200 грн на штраф», – прокоментував підприємець, та опублікував квитанції щодо штрафу.